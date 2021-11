Vorig jaar 50 bouwvakkers omgekomen in Qatar

De VN heeft voor het eerst geprobeerd om in kaart te brengen hoeveel arbeidsongevallen er plaatsvinden in Qatar. Uit de inventarisatie van de International Labour Organisation (ILO) blijkt dat vorig jaar vijftig bouwvakkers om het leven kwamen, meer dan 500 mensen gewond raakten en 37.600 kleinere ongelukken plaatsvonden op het werk.

Hoewel er cijfers worden genoemd, benadrukt de internationale vakbond dat de data niet volledig zijn, omdat de autoriteiten in Qatar niet alle werkgerelateerde ongelukken registreren. "Dit moet beter onderzocht worden", aldus ILO.

Qatar is gastheer van het WK in 2022, waar Nederland zich deze week voor kwalificeerde. Het land investeert miljarden in de bouw van nieuwe stadions en infrastructuur. Voor die bouwprojecten werken ongeveer twee miljoen arbeidskrachten uit landen als Bangladesh, India en Nepal in Qatar, vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en in extreme hitte: temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden Celsius.

Kritische rapporten

De afgelopen jaren verschenen vaker kritische rapporten over de arbeidsomstandigheden in de oliestaat. Zo meldde The Guardian begin dit jaar dat sinds de toekenning van het WK in 2010 aan Qatar al meer dan 6500 arbeidsmigranten waren omgekomen in het land. Dit getal is lastig te verifiëren, schrijft ILO.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep in augustus de overheid van Qatar op om de doodsoorzaak van arbeidsmigranten te onderzoeken die mogelijk waren omgekomen door extreme hitte of onveilige werkomstandigheden. Volgens Amnesty geeft Qatar routinematig overlijdensaktes af voor arbeidsmigranten met als doodsoorzaak 'hartstilstand' of 'natuurlijke oorzaken', zonder dat autopsie wordt verricht.

Formule 1

Gisteren is de Formule 1 in Qatar aangekomen voor de race van komend weekend. Coureur Lewis Hamilton deed bij aankomst de oproep aan alle sporters om zich uit te spreken over misstanden in het land. "Ik vind dat mensen in de Formule 1 en andere sporters zich te weinig laten gelden", zei de 36-jarige Brit. "Ze zouden meer kunnen doen. Verdiep je in de materie en spreek je uit. Samen heb je meer impact."

"We weten dat er problemen zijn in de landen die we aandoen, maar Qatar lijkt te worden beschouwd als één van de slechtste in dit deel van de wereld. Deze plaatsen hebben controle nodig", aldus Hamilton.