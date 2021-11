Ook rechtstreekse bus tussen Zwolle en azc in Ter Apel vanwege overlast

Vanaf volgende week rijdt er drie keer per dag een bus rechtstreek tussen Zwolle en het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat moet de overlast in het openbaar vervoer tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel verminderen, onder meer doordat er niet overgestapt kan worden.

De problemen doen zich al een aantal jaar voor in het openbaar vervoer bij het asielzoekerscentrum. Vaak gaat het om reizigers die weigeren te betalen bij het binnengaan van de bus. Chauffeurs en overige ov-medewerkers komen daardoor geregeld in onveilige situaties terecht. Eerder al werd een extra pendeldienst in het leven geroepen tussen Emmen en Ter Apel. Ook die buslijn blijft actief, schrijft RTV Noord.

Daarnaast wordt er meer gesurveilleerd door handhavers op de buslijn en bij station Emmen. Rond het station is ook veel overlast van daklozen, van wie een deel bestaat uit mensen die uit het azc zijn gezet. In overleg met politie mogen in het uiterste geval gebiedsverboden worden afgegeven. Ook wordt gekeken naar manieren om uitgeprocedeerde mensen terug te laten keren naar het land van herkomst.

'Grens is bereikt'

Burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA) van Emmen heeft de aanvullende maatregelen gisteravond besproken met omwonenden, wijkbesturen en ondernemers. Daarbij zei hij ook te werken aan een manier om asielzoekers die agressief gedrag vertonen in het openbaar vervoer of diefstallen plegen, sneller naar een speciale opvang in Hoogeveen te verplaatsen. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol zei afgelopen zomer dat ook te willen onderzoeken.

"Voor velen is de grens bereikt", aldus de burgemeester. "Voor iedereen moet een plek zijn in onze gemeente, maar je hebt je wel te gedragen. En als de veiligheid in het geding is, dan moet je als betrokken partijen niet alleen overleggen, maar ook allemaal je verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan."

Overvol

Het azc in Ter Apel kwam de afgelopen weken meermaals in het nieuws. Sinds augustus kampt het Groningse asielzoekerscentrum met een tekort aan bedden, waardoor een deel van de mensen op de vloer moest slapen. Halverwege oktober verbleven er ruim 450 mensen meer dan dat er bedden of voorzieningen voor waren.

Inmiddels is volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de situatie in het azc "minder slecht".