Geen straf Verstappen, die beide trainingen in Qatar sneller is dan Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond echter dat Verstappen wel degelijk over de schreef was gegaan en kaartte dat twee dagen na de race, op basis van onboard-beelden uit de auto van Hamiltons uitdager, nog eens aan. Maar tevergeefs, is nu duidelijk geworden: het voorval zal niet opnieuw onder een vergrootglas gelegd worden.

Bij een inhaalactie buitenom van de snellere Hamilton kwamen beide wiel-aan-wiel knokkende coureurs in ronde 48 buiten de baan terecht. De raceleiding onderzocht het voorval en besloot niet in te grijpen.

Maar belangrijker voor Max Verstappen was vrijdag het bericht dat het race-incident waarin hij vorige week bij de Grand Prix van Brazilië verzeild raakte met rivaal Lewis Hamilton hem dit weekend niet in de weg zal zitten. Een mogelijke straf is van de baan.

En dus hoeft Verstappen, de Nederlandse leider in de WK-stand die in Brazilië de zege aan de zevenvoudig wereldkampioen uit Groot-Brittannië moest laten, niet alsnog dure punten in te leveren en kan hij zich volledig concentreren op de wedstrijd in Qatar, die voor het eerst op de Formule 1-kalender is opgenomen.

Simulatiedata

Die nieuwigheid - alleen Sergio Pérez in een ver verleden en Nikita Mazepin hebben er weleens gereden - had de teams veel huiswerk vooraf bezorgd. "We merken pas in de loop van de vrijdag of we dat goed hebben gedaan", aldus Honda's technisch directeur Toyoharu Tanabe, die vertelt dat de teams drijven op simulatiedata.

"Onze mensen op het circuit en in de fabriek krijgen een druk weekend, want eigenlijk beginnen we helemaal zonder betrouwbare gegevens, helemaal op nul. Het wordt een race tegen de klok om de auto's optimaal af te stellen."