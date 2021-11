Gorilla's en leeuwen in Blijdorp positief getest op corona

Gorilla's en leeuwen in Diergaarde Blijdorp zijn besmet met het coronavirus. De dieren werden getest toen ze griepachtige verschijnselen kregen. Ze zijn hangerig, hebben minder eetlust en soms een lichte hoest, schrijft Blijdorp in een persbericht. Ook hebben sommige gorilla's maag- en darmproblemen.

Voor bezoekers zijn er geen risico's geweest, stelt de dierentuin. In een normale situatie is direct contact tussen bezoekers en dieren al onmogelijk en bovendien zijn de verblijven van de gorilla's en leeuwen direct afgesloten toen er het vermoeden van corona was. De dieren verblijven nu in quarantaine buiten het zicht van het publiek.

Hoe de dieren besmet zijn geraakt, is niet bekend. Blijdorp vermoedt dat een medewerker zonder ziekteverschijnselen de bron is geweest, maar helemaal zeker is dat niet. Sinds het begin van de pandemie werken de medewerkers al volgens een protocol met maatregelen als afstand houden, mondkapjes dragen en handen wassen.

Rustig uitzieken

De dieren moeten in alle rust uitzieken en worden door de verzorgers en dierenarts extra in de gaten gehouden.

Uit ervaring van andere dierentuinen, onder meer in de VS, blijkt dat de conditie van het dier voorafgaand aan de besmetting, van invloed is op het verloop van de ziekte. "Onze dieren hebben gelukkig een goede conditie en geen onderliggende gezondheidsrisico's. Daarom verwachten wij dat het ziektebeeld ook bij onze dieren mild zal verlopen", aldus Blijdorp.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie dat er dieren in het Rotterdamse dierenpark positief testen op covid.