OM belooft verscherpt toezicht op undercoveracties

Het Openbaar Ministerie gaat strenger toezien op undercovertrajecten. Dat zegt het OM na een zeer kritisch rapport over een uit de hand gelopen undercoveractie in het Brabantse dorp Zevenbergschen Hoek.

Uit het rapport dat woensdag werd gepubliceerd blijkt dat de politie de risico's van de operatie niet goed heeft ingeschat en dat de zorg voor undercoveragenten tekortschiet. Tijdens het traject, gericht tegen een vermoedelijke cocaïnehandelaar, beroofde een ervaren undercoveragent zich van het leven.

De politie beloofde undercoveragenten voortaan beter te begeleiden en ook het Openbaar Ministerie zegt meer toezicht te gaan houden.

Beheersbaar

Het OM speelt een belangrijke rol in undercoveracties, omdat de officier van justitie beslist over de inzet van infiltranten. De officier beoordeelt onder andere of het middel niet te zwaar is en of de actie beheersbaar is.

Dit zal voortaan strenger worden getoetst, zegt het OM. Gespecialiseerde officieren van justitie zullen altijd advies uitbrengen en lopende trajecten beter in de gaten houden. Zij buigen zich dan over morele dilemma's die zich tijdens een undercoveractie kunnen voordoen.

Op de vraag of de officier van justitie genoeg toezicht heeft gehouden in de Brabantse zaak, wil het OM niet in gaan omdat de zaak nog onder de rechter is.

Voorlopig geheim

De rechtbank bepaalde gisteren dat stukken over het undercovertraject voorlopig geheim blijven. De advocaat van de verdachte cocaïnehandelaar wilde ze hebben omdat hij daarmee denkt te kunnen aantonen dat zijn cliënt geen blaam treft.

Het OM heeft eerder aangekondigd dat de undercoveractie niet meetelt als bewijs vanwege twijfels over "de integriteit van de bevindingen". De processen-verbaal zouden niet ondertekend zijn.

Hoewel het resultaat van de undercoveractie niet meeweegt, wil de rechtbank wel meer uitleg van het Openbaar Ministerie over de aard, omvang en inhoud van het traject. Daarna bepaalt de rechter of de stukken in de kluis blijven of niet.