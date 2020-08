Vakbonden wijzen wilde staking in de Rotterdamse haven af

De verwoeste Rotterdamse haven - open domein

Opnieuw is er in de Rotterdamse haven een wilde staking aan de gang. De arbeiders eisen onder andere invoering van een achturige werkdag en beëindiging van het werk op zaterdagmiddag. Van de enkele duizenden havenarbeiders zijn er slechts een stuk of honderd aan het werk. De staking heeft de steun van de niet-erkende Eenheidsvakcentrale (EVC), die gelieerd is aan de communistische partij. Uit solidariteit hebben arbeiders in de Amsterdamse haven ook 24 uur het werk neergelegd. De regering erkent de EVC niet en wil daarom niet met ze in gesprek. Volgens de communistische krant De Waarheid is dat omdat ze bang zijn voor een te grote eensgezindheid onder de arbeiders. Daarom probeert men volgens de krant met alle middelen tweedracht onder de arbeiders te zaaien. Erkende vakbonden tegen De drie erkende vakbonden voor transportarbeiders wijzen de wilde staking af. In een zeer uitvoerig communiqué verklaren ze dat ze geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor een nieuwe staking. Zij achten die niet alleen strijdig met de algemene Nederlandse volksbelangen (de aanvoer van voedsel en grondstoffen komt in gevaar), maar ook met het belang van de havenarbeiders zelf. Volgens de bonden komen al gemaakte afspraken in gevaar als de arbeiders in het wild gaan staken met per dag wisselende eisen. Zij vinden zeker ook dat de positie van de arbeiders verre van ideaal is, maar nu is het volgens de bonden belangrijk om voorrang te geven aan de wederopbouw. De grote bedrijven komen langzaam weer op gang, maar als het werk de hele tijd neergelegd wordt is dat een onwenselijke onderbreking van de zo belangrijke herbouw van ons land. De erkende bonden willen dat de EVC haar toon matigt en afziet van 'wilde' looneisen. De erkende vakbonden willen de verbeteringen langzaam doorvoeren, in overleg met de regering en werkgevers. Veel (haven)arbeiders hebben niet het geduld te wachten op het resultaat van de in hun ogen veel te trage onderhandelingen. Zij willen nu de oorlog voorbij is een snelle verbetering van hun omstandigheden. Zo willen ze bijvoorbeeld een breuk met het verleden waarin arbeiders nauwelijks in vaste dienst kwamen.

De drie erkende vakbonden (de Centrale Bond van Transportarbeiders, de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders en de Nederlands R.K. Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius) zijn al voor de bevrijding in het geheim in onderhandeling gegaan met de werkgevers. Begin mei publiceerden ze hun urgentieprogramma. Volgens de drie bonden hebben de werkgevers het urgentieprogramma in principe al aanvaard. Er wordt nog onderhandeld over onder meer een betere regeling voor feestdagen en vakantie. De belangrijkste punten uit het urgentieprogramma: de invloed van de arbeiders wordt flink versterkt, zo worden bijvoorbeeld de arbeiders als gelijke partij erkend;

een loonsverhoging van 25 procent boven de lonen van 10 mei 1940;

iedere arbeider wordt bestaanszekerheid geboden, dat betekent dat bij niet-werken wachtgeld wordt uitgekeerd van 130,90 gulden per week. De bonden zullen hierover nog verder onderhandelen, want ze vinden dit bedrag nog te laag;

er komt een arbeidersvertegenwoordiger aangewezen die dagelijks contact heeft met de leiding van de haven over kwesties als loonverrekening. arbeidsbemiddeling en andere kwesties;

de bonden krijgen het recht inspecteurs aan te stellen, die naleving controleert van loon- en arbeidsvoorwaarden, veiligheid, hygiëne etc.;

de Rotterdamse werkgevers hebben een pensioenregeling voor alle havenarbeiders toegezegd. Er zijn personen aangewezen, die onderzoek gaan doen naar de beste mogelijkheden . In Amsterdam is voor een deel van de havenarbeiders al een pensioenregeling tot stand gekomen;

om de concurrentie tussen de verschillende havens - die ten koste kan gaan van arbeidsvoorwaarden - uit de weg te ruimen, zijn er besprekingen met werkgevers bulten Rotterdam en Amsterdam zoals Dordrecht, Vlaardingen, Harlingen en Delfzijl. Daar zijn ze inmiddels bezig om de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan die in Amsterdam en Rotterdam.

Kapotte kraan in Rotterdamse haven - Nationaal Archief

In juni gingen de Rotterdamse havenarbeiders ook al in staking. Directe aanleiding was de behandeling van de arbeiders door manschappen van de Binnenlandse Strijdkrachten, maar al snel kwamen er andere eisen op tafel, zoals betere kleding en schoeisel en een loonsverhoging van 25 procent. Die laatste eis werd wel snel ingewilligd. Ondernemers hadden geen goed woord over voor de stakers. In dagblad Trouw spuwden ze hun gal. "De staking moet gebroken, het betekent anarchie, staken is een misdaad! Van onderhandelen mag geen sprake zijn, we willen maatregelen tegen de raddraaiers, ze maken van de staking een politiek conflict." Ook onder de bevolking is veel onbegrip over de stakingen. Zo stoorde een doktersvrouw zich aan het gebrek aan boerenknechten, waardoor de koeien niet meer gemolken worden. "Kunnen deze stakers en werkschuwen geen voorbeeld nemen aan onze dokters, die als het ware dag en nacht in touw zijn om collega's te vervangen."

Staatsmijn Maurits, waar in junli een staking uitbrak - DSM