Faunapassage langs de A12 een succes voor bedreigde gladde slang

Daardoor zijn meerdere leefgebieden van reptielen langs de weg met elkaar verbonden. "Kennelijk zorgt de open ligging van de oversteek met veel licht en warmte voor een ideale biotoop voor koudbloedige reptielen. In één van de bermen in de buurt leeft de grootste zandhagedissenpopulatie van Nederland." Daarnaast zijn ook veel andere dieren gespot rond de passage, zoals de ringslang en de hazelworm.

De passage is een aantal jaar geleden aangelegd tijdens de verbreding van de A12. Het viaduct over het spoor moest ook worden verbreed. Er werd daarvoor een nieuw viaduct gebouwd met aan beide zijden extra breedte, die kon worden ingericht als faunapassage.

"Het is erg bijzonder", zegt onderzoeker Jeroen van Delft tegen Omroep Gelderland . "Nooit eerder zijn in Nederland zoveel reptielwaarnemingen gedaan als bij deze passage. De bedreigde gladde slangen hebben er zelfs jongen gekregen."

Een faunapassage langs de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord blijkt goed te werken voor reptielen. Onderzoekers van natuurbeschermingsorganisatie RAVON registreerden afgelopen jaar onder meer veel gladde slangen in het gebied, een bedreigde diersoort.

Eén van de initiatiefnemers van de passage, ecoloog Victor Loehr van Rijkswaterstaat, hoopt dat de onderzoeksresultaten leiden tot meer faunapassages in het land. "We gaan nu nog vaak uit van ecoducten, maar dit project laat zien dat je met smalle strookjes van een paar meter ook mooie resultaten krijgt. Dit is iets wat je op veel meer plaatsen kunt doen."

De passage is tussen de 2,5 en 4,5 meter breed en 50 meter lang en is daarmee veel kleiner dan een ecoduct. Mensen mogen er niet komen.