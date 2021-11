Nieuw communistisch conflict in de SP, partijtop grijpt hard in

De SP dreigt enkele lokale afdelingen in grote steden op te heffen óf SP-afdelingen uit te sluiten van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Het bestuur van de afdeling Rotterdam is inmiddels geschorst, de afdeling in Utrecht is overgenomen door de partijtop. Het heeft allemaal te maken met een strijd die al ruim een jaar woedt tussen de partijleiding van de SP en een groep communisten. Onlangs heeft de partij om die reden een kleine veertig leden geroyeerd. Volgens partijvoorzitter Jannie Visscher was dat nodig omdat "zogenoemde Trotskisten" de SP waren "binnengedrongen". Zij willen volgens haar van de SP een "klassiek, marxistische partij" maken. "Iets van honderd jaar geleden zeg maar." 'Verzinsel' Maar een aantal van de weggestuurde leden staat ook op kandidatenlijsten van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Eén van hen is de lijsttrekker van de SP in Utrecht, Floris Boudens. Volgens hem zijn de aantijgingen "echt een verzinsel" en draait het conflict om macht binnen de partij. Volgens de Rotterdamse lijsttrekker Arno van der Veen kwam de schorsing van zijn afdeling onverwachts en maakt het duidelijk "dat de partijtop niet uit is op het vinden van een oplossing" voor het conflict. Leden die door de SP zijn geroyeerd, hadden volgens het partijbestuur nog banden met Rood, de voormalige jongerenorganisatie waar de SP vorig jaar mee heeft gebroken.

In juni van dit jaar brak de Socialistische Partij met de jongerenafdeling Rood. Volgens de partijraad was er sprake van een onoverbrugbaar meningsverschil over de communistische koers van de jongeren. De tientallen geroyeerde leden van Rood onderhielden banden met het Communistisch en het Marxistisch Forum en vonden dit geen probleem. Het partijbestuur en de commissie-Kooiman, die onderzocht of de relatie nog te herstellen viel, vinden dat het Communistisch Platform 'een partij binnen de partij' is en noemen dat in strijd met de statuten. Daarop werd de jongerenvereniging afgestoten, Maar veel leden van Rood stonden of staan op lokale kieslijsten.