Jonk keert terug in Amsterdam: 'Ik blijf Ajacied en geniet van spel van Ajax'

"We willen aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. Dat is waar Johan Cruijff ook voor stond. Als ik naar een stadion ga, dan wil ik vermaakt worden", is FC Volendam-trainer Wim Jonk duidelijk over zijn filosofie.

Die filosofie is niet veranderd sinds zijn pijnlijke vertrek bij Ajax in 2015. Jonk, een van de uitvoerders van de door Cruijff ontketende fluwelen revolutie, moest het veld ruimen als hoofd opleidingen na een onoverkomelijk verschil van mening.

Succesvol trio

In zijn kielzog volgden onder anderen Ruben Jongkind (hoofd talentontwikkeling) en Jasper van Leeuwen (manager jeugdscouting). En laat dat trio nou net zeer succesvol werken in Volendam, zo'n 30 kilometer verderop.

Jonk is als hoofdtrainer het uithangbord bij de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie, die vanavond op bezoek gaat bij Jong Ajax. Een enigszins beladen terugkeer in Amsterdam, al ziet Jonk dat wat anders.

"Ik blijf een Ajacied. Ik geniet van het spel van Ajax en ik geniet ook van Jong Ajax. Die hebben de laatste weken ook weer mooie dingen laten zien. Het wordt voor ons een interessante en moeilijke wedstrijd."