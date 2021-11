'Philips wist al langer dat slaapapneu-apparaten mogelijk gevaarlijk waren'

Philips had vanaf 2015 al sterke signalen dat zijn apneuapparaten mogelijk gevaarlijk konden zijn voor patiënten, maar heeft daar toen te weinig mee gedaan. Dat schrijft het Financieele Dagblad, naar aanleiding van een rapport dat de Amerikaanse toezichthouder, de FDA, vorige week vrijdag heeft gepubliceerd.

Philips stelt in een reactie dat het om een observatierapport gaat en dat de toezichthouder nog geen overtreding heeft vastgesteld.

In juni kondigde Philips aan wereldwijd tussen de 3 en 4 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten terug te roepen vanwege de gezondheidsrisico's. Het schuim in die machines kan afbrokkelen en er kunnen schadelijke gassen vrijkomen. Beide zijn mogelijk giftig en kankerverwekkend.

Hogere managers waren begin 2020 al op de hoogte van de problemen en mogelijk zelfs eerder, staat in het observatierapport. Toch heeft het bedrijf pas in april van dit jaar voor het eerst melding gemaakt van de problemen.

220.000 klachten

Het rapport van de Amerikaanse toezichthouder verwijst ook naar een e-mailcorrespondentie tussen Philips en de fabrikant van het schuim in oktober 2015. Daarin zou Philips hebben geschreven dat er problemen waren en de fabrikant zou dat hebben bevestigd.

Daarna is er volgens de FDA geen goed onderzoek gedaan naar de problemen. Philips maakte in april bekend dat er een probleem was met de apparaten, op basis van 1254 meldingen. Maar volgens het FDA waren er tussen 2008 en 2017 veel meer klachten, mogelijk zijn het er 220.000.

Philips stelt dat er lange tijd niet veel klachten waren over het schuim. De klachten die er waren, werden als losse incidenten afgehandeld.

Miljoenen apparaten

Om de problemen aan te pakken, heeft Philips een half miljard euro opzijgezet. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan honderd rechtszaken aangespannen tegen Philips, schrijft het FD. In Nederland hebben vier gebruikers Philips aansprakelijk gesteld voor gezondheidsproblemen.