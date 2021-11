Landelijke SP schorst bestuur afdeling Rotterdam

De landelijke SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst. Dat kan ertoe leiden dat de SP in Rotterdam in maart niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De stap van het partijbestuur draait om het al tijden slepende conflict tussen de partijleiding en een groep radicale jongeren. Eerder royeerde de partij tientallen leden omdat die ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood en/of het Marxistisch Forum.

Volgens de SP is het lidmaatschap van Rood of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP'ers van maar één politieke partij lid mogen zijn. De geroyeerde leden beschouwen de groepen niet als aparte partijen en de afdeling Rotterdam heeft drie geroyeerde leden toch op de kandidatenlijst gezet.

'Rotterdam houdt zich niet aan partijdemocratie'

Het landelijk bestuur accepteert dat niet: "Op een kandidatenlijst van de SP kunnen alleen mensen staan die lid zijn van onze partij". Volgens de partijtop houdt Rotterdam zich niet aan de democratie in de partij en daarom zag het bestuur gisteravond geen andere mogelijkheid dan het bestuur van die plaatselijke afdeling te schorsen. Met de huidige kandidatenlijst kan de SP in Rotterdam niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, vindt het landelijk bestuur.

De landelijke SP zegt alles op alles te zetten om in maart toch deel te nemen. Een 'commissie van goede diensten' moet voorstellen doen om uit de impasse te komen. De SP in Rotterdam heeft nu twee zetels in de gemeenteraad en geldt als de bakermat van de partij, omdat oprichter Daan Monjé, pijpfitter in de Rotterdamse haven, ervandaan kwam. In Utrecht speelt een soortgelijk conflict.