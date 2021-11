Premier Modi trekt omstreden landbouwwetten in na jaar van protesten

De Indiase premier Modi heeft drie nieuwe landbouwwetten ingetrokken. Boeren gingen het afgelopen jaar meerdere keren massaal de straat op om te protesteren tegen de voorgenomen landbouwhervormingen. Een maand geleden vielen bij zo'n protest in het noorden van India zes doden.

De nieuwe landbouwwetten waren vorig jaar september al aangenomen door het Indiase parlement, maar nog niet ingevoerd. "Vandaag ben ik gekomen om u, en het hele land, te vertellen dat we hebben besloten alle drie de landbouwwetten in te trekken", zei Modi in een tv-toespraak.

Meer dan de helft van de werkende bevolking van India verdient zijn geld in de landbouw.

Liberaliseren van de landbouw

Modi wilde met de hervormingen de landbouw in India liberaliseren. Maar boeren vrezen dat ze moeten concurreren met landbouwconglomeraten, die goedkoper kunnen produceren. Ook zouden boeren door de hervormingen niet meer de minimale steunprijs voor gewassen krijgen. In India stelt de overheid voor een deel de prijzen van rijst en groenten vast.

Beelden van eerdere protesten waarbij de hoofdweg richting de hoofdstad Delhi wekenlang werd geblokkeerd: