Zorgen om besmettingen bassischolen: 'Hier liggen ouders wakker van'

Op basisschool De Laak in Wamel, bij Tiel, ging het hard. Vorige week maandag kreeg directeur Wencke Müskens te horen dat een leerling positief was getest. Op woensdag waren dat er al meer, en de bron van de besmettingen was niet duidelijk. "In overleg met de GGD heb ik toen besloten om de groep waar die leerlingen in zitten naar huis te sturen. Maar daarna kregen we nog meer meldingen. In het weekend moest er nog een groep in quarantaine."

Een medewerker van een andere basisschool (haar naam is bekend bij de redactie) wil alleen anoniem vertellen over de besmettingen onder leerlingen - uit vrees voor de reacties van ouders. Zij zegt dat ook leraren in groten getale besmet raken, en dat bij haar op school nu twee collega's positief getest zijn. "Je staat iedere dag voor een groep, je neemt risico, en dat neem je mee naar huis. Maar we hebben geen keuze."

De school is nu al een aantal dagen dicht, net als een andere basisschool in de buurt. Een vervelende beslissing, vindt Müskens, "maar wel de enige keuze die we konden maken op dit moment".

De meeste ouders zien hun kinderen natuurlijk het liefst op school zitten, maar voor de zorgen van docenten en medewerkers is begrip, zegt Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. "Iedereen doet zijn stinkende best en dichtgaan is het laatste wat ze willen."

Op verzoek van demissionair minister De Jonge buigt de Gezondheidsraad zich op dit moment over de vraag of ook kinderen onder de 12 jaar een coronaprik moeten krijgen . Dat is een vraagstuk, want volgens het RIVM zijn kinderen geen aanjagers van de pandemie. Ze besmetten volwassenen, maar niet in grote mate omdat deze groep vaak gevaccineerd is. Uit besmettingscijfers van oktober blijkt dat kinderen onder de 12 vooral leeftijdsgenoten en ook ongevaccineerde volwassenen besmetten.

Toch maken veel ouders zich wel degelijk zorgen over de situatie op de scholen van hun kinderen. "We worden overstelpt met meldingen", zegt Winsemius. "Er zijn zorgen over het inhalen van vertragingen in het leren, wat nu niet lukt. Ook over de gezondheid van hun kinderen en over de vraag of er weer een nieuwe lockdown komt liggen ouders wakker."

Winsemius zou graag zien dat de capaciteitsproblemen bij teststraten snel worden opgelost. Ook hekelt ze de onduidelijke regels van de overheid over het 'snottebellenprotocol' en de quarantaine voor huisgenoten van besmette personen.

Directeur Müskens hoopt in ieder geval dat haar school volgende week weer open kan. "Ik ben optimistisch gestemd. Vandaag of morgen krijgen we via ouders de testuitslagen van kinderen die al in quarantaine zaten. De rest wordt morgen of zaterdag getest. Zondag heb ik zicht op hoeveel kinderen er naar school mogen. Als dat de meerderheid is, gaan we open en ben ik heel blij."