Wekdienst 19/11: Raad van State komt met toeslagenaffairerapport • Nieuw album Adele

Goedemorgen! Het rapport over de rol van de Raad van State in de toeslagenaffaire komt uit en voor het eerst in zes jaar verschijnt een nieuw album van de Britse popzangeres Adele. Er is veel bewolking, alleen in het noordwesten zien we ook wat zon. Het blijft meest droog en het wordt 13 graden. Zaterdag verandert er weinig, zondag valt er wat regen en daarna gaan de temperaturen omlaag.

Weer vrijdag 19/11 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het rapport over de rol van de Raad van State in de toeslagenaffaire komt uit. Grote vraag is of de eigen fouten onder ogen worden gezien. De afdeling bestuursrechtspraak hield de strenge interpretatie van de toeslagenregels jarenlang in stand. De RvS kondigde daarom eerder dit jaar een "stevig" zelfonderzoek aan.

Het OMT komt samen om onder meer te overleggen over het coronatoegangsbewijs. Het kabinet stuurt aan op het zogenoemde 2G-beleid, waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn.

Adele brengt haar album 30 uit. Het is voor het eerst in zes jaar dat de Britse zangeres met een album komt. Adele zei eerder al dat het album gaat over haar scheiding met platenbaas Simon Konecki.

Wat heb je gemist? Hoewel het kabinet dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod wil, willen de burgemeesters dat wel. Daarom hebben ze, verenigd in het Veiligheidsberaad en in de VNG, een brief naar demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gestuurd. Daarin pleiten ze om toch een verbod in te stellen, omdat de druk op de zorg al zo groot is vanwege corona. Ook wijzen de burgemeesters erop dat tijdens Oud en Nieuw mensen in groepen samenkomen om naar vuurwerk te kijken. Dat is "ongewenst", vinden ze.

Ander nieuws uit de nacht: Oversterfte in Nederland neemt toe: vorige week overleden ruim 3750 mensen. Dat betekent een 'oversterfte' van bijna 850, aldus het CBS. Hoogstwaarschijnlijk is er een verband met de toenemende sterfgevallen door corona.

Iraanse hackers aangeklaagd voor nepnieuws rond verkiezingen VS: het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan de twee verdachten, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werkten wegens het versturen van nepnieuws en dreigementen.

Besmette groep Nederlanders spoorloos in Spanje: de veertien Nederlanders zouden ervandoor zijn gegaan nadat enkelen van hen positief waren getest en ze in quarantaine moesten. En dan nog even dit: "Sommige mensen doen aan seks, ik schiet", verklaarde Ria van Dijk enkele jaren in een interview. De hoogbejaarde vrouw was een begrip op de kermis in haar woonplaats Tilburg, waar ze ruim tachtig jaar trouwe klant was van de schiettent. Dat bezorgde haar de bijnaam 'luchtbuks Ria'. Deze week is ze overleden, op 101-jarige leeftijd. Het schieten had Van Dijk van haar broer geleerd. Vanaf haar zestiende bezocht ze schiettenten op de kermis en liet daarbij elk jaar een kermisfoto maken. Die serie kwam uiteindelijk in het Stedelijk Museum in Amsterdam te hangen. Op haar honderdste verjaardag vorig jaar juni, was er vanwege corona geen kermis. Daarom kwam er een schiettent naar het zorgcentrum waar ze woonde. Vanuit haar rolstoel legde Van Dijk aan en schoot opnieuw raak: