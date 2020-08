Ellen DeGeneres ontslaat drie producers na commotie over onveilige werksfeer

Warner Bros heeft de bezem door het productieteam van het Amerikaanse praatprogramma The Ellen DeGeneres Show gehaald nadat medewerkers kritiek hadden geleverd op de onveilige werksfeer achter de schermen. Drie producenten die al sinds het begin van de talkshow in 2003 bij het team zaten, zijn de laan uit gestuurd, meldt Variety.

Zo'n 200 medewerkers kregen in een videoconferentie het nieuws te horen van presentatrice Ellen DeGeneres, die zeer geëmotioneerd was en meerdere keren haar excuses aanbood. Ze zou het personeel verteld hebben dat ze "niet perfect" is en dat er te weinig rekening was gehouden met de mensen achter de schermen.

De leiding van het programma ligt al weken onder vuur, omdat er onder meer sprake zou zijn van stelselmatig racisme, (seksuele) intimidatie en een verziekte sfeer. DeGeneres noemde de beschuldigingen hartverscheurend.

Tijdens de bijeenkomst werden volgens Variety ook de uitkomsten van een intern onderzoek besproken. Dat wees na gesprekken met meer dan honderd medewerkers uit dat er geen bewijs is voor stelselmatig racisme. Wel bleek dat er meer stappen gezet moeten worden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. DeGeneres kondigde aan dat er voor iedereen workshops worden ingepland.