Bloemen verwacht 'epische strijd' op 10 kilometer, met voorproefje in Stavanger

Bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger, die vandaag beginnen, staat de enige internationale 10.000 meter op het programma vóór de Olympische Spelen in Peking. Wordt het een voorproefje op de epische strijd, aldus Ted-Jan Bloemen, die de olympische 10 kilometer gaat worden? In Noorwegen komen onder anderen wereldrecordhouder Nils van der Poel, olympisch kampioen Bloemen, Jorrit Bergsma en Patrick Roest zaterdag in actie op de langste afstand. Dat belooft dus vuurwerk. Of toch niet? "Of het speciaal is? Nou, op dit moment zie ik het als een trainingswedstrijd", tempert Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen van 2014, de verwachtingen. "In mijn hoofd ben ik bezig met het OKT van volgende maand, waar ik echt goed wil zijn. Een mooie steady rit neerzetten, dat is mijn doel." De wereldbeker in Stavanger is live te zien bij de NOS. Swipe voor het programma van vrijdag, zaterdag en zondag:

Schaatscanadees Bloemen ziet de race in Stavanger vooral als een test. "Ik heb dit seizoen twee keer een 10 kilometer gereden en die waren goed. Ik ben dit seizoen een stuk fitter en sterker dan vorig seizoen. Dit wordt de test om te zien hoe ik er internationaal voorsta." "Ik rijd altijd om te winnen", vervolgt Bloemen vastberaden. "Maar als ik dan kijk naar vorige week, hoe Van der Poel op de 5 kilometer vijf secondes pakt op het hele veld... dan denk ik dat het op dit moment heel lastig wordt op de 10 kilometer." New kid on the block Van der Poel is zonder twijfel de grote favoriet op de langste afstand, niet in het minst omdat hij begin dit jaar wereldkampioen werd door in Thialf een sensationeel nieuw wereldrecord te schaatsen.

Februari 2021: Van der Poel rijdt wereldrecord op 10.000 meter in Thialf - NOS

"Ja, hij is de new kid on the block en rijdt op dit moment hartstikke goed", constateert Bergsma. "Hij wordt een geduchte tegenstander." Maar is hij ook de absolute favoriet? Bergsma: "Dat weet ik niet, ik ben vooral bezig met mezelf. Ik moet zorgen dat ik straks op de toppen van mijn kunnen ga presteren bij de belangrijke wedstrijden." Bloemen is onder de indruk van de Zweed, ook dit seizoen. "Ik was verrast toen ik hem vorige week zo sterk voor de dag zag komen. Om gelijk in het nieuwe seizoen in je eerste wedstrijd zo voor de dag te komen... Hij was geen eendagsvlieg, laten we het zo maar stellen." De favoriet wint nooit De Zweedse wereldkampioen liet zich onlangs ontvallen dat het zeker geen zekerheid is dat hij straks in Peking olympisch goud pakt. "De favoriet wint nooit op de 10 kilometer, dus waarom zou ik de eerste favoriet zijn die wint", sprak Van der Poel. "Laat hem dat maar denken", reageert Bloemen lachend. "Ik doe gewoon mijn beste voorbereiding om mijn beste race te rijden op de Spelen. En dan is dat hopelijk genoeg voor goud." Bergsma, die zelf in 2014 Sven Kramer verraste in Sotsji, snapt de uitspraak van Van der Poel wel. "Als grote favoriet is het lastiger, dan krijg je de verwachtingen van jezelf en van de mensen om je heen op je schouders. Daar moet je mee om kunnen gaan."

Jorrit Bergsma (zilver) en Ted-Jan Bloemen (goud) na afloop van de 10 kilometer in Pyeongchang, 2018 - ANP