Na allergische reactie op eerste prik is tweede vaccinatie toch mogelijk

Mensen die een allergische reactie hebben gekregen na hun eerste coronaprik kunnen in de meeste gevallen toch volledig worden gevaccineerd. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI). Tot voor kort werd de tweede prik in deze gevallen afgeraden. Vorige maand is een traject gestart waarin deze mensen zich voor vaccinatie kunnen melden bij een allergoloog in het ziekenhuis. "Van alle vaccinaties die we sindsdien hebben gedaan is 100 procent goed gegaan. Dat is wel bijzonder om te kunnen zeggen", zegt Maurits van Maaren, voorzitter van de NVvAKI. Enkele duizenden mensen hebben zich inmiddels gemeld. Spanningsklachten In de meeste gevallen blijkt er helemaal geen sprake te zijn van een allergie. "Veel klachten die worden beschreven, passen ook bij spanningsklachten. Een gevoel van een brok in de keel of een verhoogde hartslag bijvoorbeeld." Deze mensen konden zich na het consult bij de allergoloog alsnog bij de GGD melden voor de tweede prik. Slechts een klein deel van de patiënten blijkt na een test wel echt allergisch. "Toch kunnen we deze mensen in het ziekenhuis veilig vaccineren", zegt Van Maaren. "We hebben tot nu toe nog geen levensbedreigende allergische reacties gezien."

Hoe werkt het? Eerst test de allergoloog of de patiënt allergisch is voor een van de hulpstoffen in het vaccin. Als dat zo is, dan kan die patiënt voor de tweede prik een ander vaccin krijgen, waar die stof niet in zit. Als dat niet kan, of er komt niets uit de test, dan wordt de tweede prik toegediend op een afdeling waar de patiënt goed gemonitord wordt. Zo kan het vaccin in kleinere hoeveelheden worden toegediend of kan er snel worden ingegrepen met medicatie als er een reactie ontstaat.