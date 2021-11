Van Gerwen dendert door op Grand Slam of Darts, Sherrock schrijft weer geschiedenis

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De 32-jarige Nederlandse darter was met 10-8 te sterk voor Gary Anderson, de nummer zes van de wereld. Van Gerwen, zelf de mondiale nummer drie, en Anderson lieten vanaf het begin van de wedstrijd een hoog niveau zien. Nadat Van Gerwen de eerste leg had gepakt met een 11-darter, won Anderson de tweede leg met een 12-darter. Vele 180'ers volgden in het duel, waarin op hoog tempo gegooid werd. De Nederlander en de Schot gaven elkaar niet veel toe en hielden elkaar lang in evenwicht. Zes matchdarts Op 6-4 had Van Gerwen voor het eerst een voorsprong van twee legs te pakken. Anderson behield vervolgens wel zijn eigen legs, maar wist Van Gerwen niet meer terug te breken. De eerste vijf matchdarts gingen nog mis, maar de zesde was wel raak voor de Nederlander. "Het was een goede wedstrijd, met twee grote spelers uit de dartswereld", analyseerde Van Gerwen voor de camera van RTL 7. "Er zaten veel goede dingen in, maar ook veel fouten. Je moet de dubbels raken om iemand de nekslag te geven. Dat heb ik nagelaten vandaag, maar het resultaat telt." Van Gerwen won het toernooi drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro). Sherrock stunt opnieuw Fallon Sherrock schreef in de partij daarvoor geschiedenis, door als eerste vrouw de kwartfinales van een PDC major te bereiken. Sherrock was in de achtste finales met 10-5 te sterk voor een oude bekende: Mensur Suljovic.

Knock-outfase In de groepsfase waren 32 darters van de partij, verdeeld over acht groepen. De beste twee van iedere groep plaatste zich voor de achtste finales. Woensdag waren al de eerste partijen in de knock-outfase en wisten Gerwyn Price, Jonny Clayton, James Wade en Rob Cross een plek in de kwartfinales te veroveren. Het toernooi in Wolverhampton is de een-na-laatste major voor het WK.

Op het WK van twee jaar geleden stonden de twee tegenover elkaar in de tweede ronde en ging de winst naar de Engelse, die een ronde eerder als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd had gewonnen. Ook bij de Grand Slam of Darts had Sherrock al voor een unicum gezorgd door de groepsfase te overleven. Nooit eerder was dat een vrouw gelukt. Moeizame start De 37-jarige Sherrock kende een moeizaam begin tegen Suljovic, maar wist terug te komen van een 2-0 achterstand. Langzaam maar zeker ging het beter lopen bij haar en vanaf 3-3 liep ze snel uit. Bij een 9-4 voorsprong in legs had ze haar eerste kans om de wedstrijd uit te gooien. Dat lukte niet en Suljovic kwam terug tot 9-5, maar een leg later was er geen houden meer aan voor de Oostenrijker. Sherrock begon met een 180'er en gooide 36 uit, terwijl haar tegenstander nog 231 op het scorebord had staan. Daarmee won ze de wedstrijd met 10-5.

