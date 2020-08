Zeer grote brand in bedrijfsverzamelgebouw Numansdorp onder controle

Op een industrieterrein in Numansdorp woedt een zeer grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Het vuur sloeg tegen 02.00 uur 's nachts over naar een achterliggend pand. Er is veel rook vrijgekomen. Om 03.20 uur was de brand onder controle.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meldt dat er veel brandweerlieden en bluswagens aanwezig zijn. Er zijn ook hoogwerkers opgebouwd om de brand van bovenaf te bestrijden. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

Om genoeg water te kunnen verzamelen om de brand te blussen, is de Rijksstraatweg in Numansdorp tijdelijk afgesloten.