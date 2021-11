Ontruimingen om brand in loods Capelle aan den IJssel

Op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel is een grote brand uitgebroken. Het vuur begon in een loods met elektrische deelscooters en sloeg over naar het pand ernaast. Beide panden worden als verloren beschouwd.

Twee mensen zijn lichtgewond geraakt, vermoedelijk doordat ze rook hebben ingeademd. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn vijftig woningen in de omgeving ontruimd.

Het vuur brak rond 21.00 uur uit in de loods aan de Radarstraat en verspreidde zich snel. De brandweer spoot woningen ertegenover nat om te voorkomen dat die ook zouden worden getroffen.

Vanwege de vele rook werd in de omgeving een NL-Alert verstuurd. De politie reed rond en riep op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.