Pas in 2027 nieuwe terreinwagens voor Defensie na opzeggen Mercedes-contract

Het ministerie gaat nu kijken of het samen met Duitsland nieuwe voertuigen kan aanschaffen. Maar dat kost tijd: Kamp verwacht dat de nieuwe wagens niet eerder dan 2027 kunnen worden geleverd. Voor de komende zes jaar komt er een tussenoplossing, waarover Kamp nog dit jaar meer duidelijkheid hoopt te geven.

De nieuwe wagens voor Defensie, die dit jaar zouden worden geleverd, moeten onder meer in en onder een helikopter kunnen worden vervoerd en voldoende lading kunnen dragen. Volgens het ministerie was "deze complexe combinatie van factoren" niet haalbaar voor Mercedes. Defensie heeft het afgelopen jaar met de autofabrikant gezocht naar een oplossing, maar de partijen kwamen er niet uit.

Militairen van onder meer de Luchtmobiele Brigade moeten zes jaar langer wachten op enkele honderden nieuwe voertuigen. Het ministerie van Defensie had 515 wagens besteld bij Mercedes-Benz, maar zegt dat het bedrijf de afspraken uit het contract niet kan nakomen. Daarom is de overeenkomst ontbonden, schrijft demissionair minister Kamp aan de Tweede Kamer.

De aanbesteding voor de 515 voertuigen begon in 2018. Er dongen in de slotfase nog twee bedrijven mee: Defenture uit Tiel en Jankel Armouring Limited uit het Verenigd Koninkrijk. Bij de keuze voor Mercedes speelden zowel kwaliteit als een "substantieel prijsverschil" mee, antwoordde demissionair minister Kamp vorige maand op vragen van Tweede Kamerlid Belhaj (D66). Het traject had toen al vertraging opgelopen vanwege de "complexe ontwikkeling van het voertuig door de leverancier".