Bol.com stopt met verkoop van kangoeroeproducten, zoals hondenvoer

De kangoeroejacht veroorzaakt volgens World Animal Protection echter enorm veel dierenleed. Een groot deel (tot 40 procent) van de schoten is volgens de organisatie niet dodelijk, waardoor de dieren een langzame en pijnlijke dood sterven. De dieren die kunnen ontkomen zijn regelmatig verminkt. Daarnaast worden jonge dieren achtergelaten of doodgeslagen omdat zij niets opleveren.

In Australië mogen per jaar maximaal 10 tot 20 procent van de kangoeroes worden afgeschoten. Volgens het Australische ministerie van Landbouw ligt het werkelijke aantal gedode kangoeroes lager en wordt ongeveer 3 procent van de 50 miljoen kangoeroes in Australië per jaar afgeschoten voor vleesconsumptie. Volgens voorstanders van de jacht is dat nodig omdat een overschot aan dieren onder meer gewassen bedreigen. De grootste afnemer van kangoeroeproducten is Europa.

Bol.com stopt met de verkoop van kangoeroeproducten na een campagne van dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. Bij de webwinkel worden via partners producten aangeboden waarin kangoeroe verwerkt zit. Dat gaat met name om dierenvoeding, laat een woordvoerder weten.

We verkopen 38 miljoen artikelen. Het aantal producten met kangoeroeproducten erin zal niet in de procenten komen.

Ze noemt het besluit "eerder een ideologische beslissing" en verwacht niet dat het enorme impact heeft op de verkopen op bol.com. "We verkopen 38 miljoen artikelen. Het aantal producten met kangoeroeproducten erin zal niet in de procenten komen. Dan moet het gaan over tienduizenden producten en dat geloof ik niet."

Het bedrijf benadrukt dat het werkt met een dierenwelzijnbeleid, dat nu dus is aangepast. "Dat was al vrij uitgebreid. We verkopen bijvoorbeeld geen echt bont en mohair (wol van de angorageit), alles waar aantoonbaar dierenleed aan ten grondslag ligt."

Schoenen en vlees

Meerdere bedrijven in Nederland hebben producten in hun assortiment waar kangoeroes in zijn verwerkt. Volgens World Animal Protection gaat het om zeker 56 bedrijven. Kangoeroeproducten worden bijvoorbeeld verwerkt in schaatsen, voetbalschoenen, hondenvoer en handschoenen. Ook wordt uit Australië geïmporteerd kangoeroevlees in Nederland verkocht.

In 2016 zei toenmalig minister van Volksgezondheid Schippers dat er geen juridische grond voor een importverbod op kangoeroeproducten was. Ze liet onder meer weten dat "het met een vuurwapen in het hoofd schieten van kangoeroes, zoals dat in Australië gebeurt bij de jacht op deze dieren, en daarmee onomkeerbaar letsel aan de hersenen veroorzakend, een methode is die in principe ook volgens de EU-wetgeving toegestaan".