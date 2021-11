Hamilton over mensenrechten: 'Qatar beschouwd als één van de slechtste landen'

Ook Hamilton, die in het recente verleden overtuigend stelling nam voor de Black Lives Matter-beweging en tegen racisme, spaart het land niet. "We weten dat er problemen zijn in de landen die we aandoen, maar Qatar lijkt natuurlijk te worden beschouwd als één van de slechtste in dit deel van de wereld."

"Ik vind dat andere coureurs, mensen in de Formule 1 en andere sporters zich te weinig laten gelden", ging de 36-jarige Brit verder. "Ze zouden meer kunnen doen. Verdiep je in de materie en spreek je uit. Samen heb je meer impact."

"Anderzijds weet ik dat hier veranderingen gaande zijn. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan en als we hier zijn, moeten we ons licht op de situatie schijnen. En dat geldt ook voor de verhalen over de positie van arbeidsmigranten bij de bouw van voetbalstadions voor het WK."

Verstappen blijft op de vlakte

Max Verstappen wilde er niet veel woorden aan vuilmaken. "Ik bepaal en plan niet waar we racen. Daar gaat de Formule 1-organisatie over en het is dus meer een vraag voor hen. Wij gaan naar de landen op de Formule 1-kalender om WK-punten te verdienen."

Ook Sebastian Vettel formuleerde geen uitgebreid antwoord op de vraag over de mensenrechtensituatie in Qatar. "We houden van racen en dat doen we overal", aldus de viervoudig wereldkampioen, die zich eerder kritischer uitliet door zich hardop af te vragen of de Formule 1 tegen elke miljoenendeal 'ja' moest zeggen als dat ertoe leidde dat er races in plekken als Qatar zouden plaatsvinden.

Nu uitte zich hij politiek correcter. "Dit is niet het eerste grote evenement dat hier is georganiseerd. Het is moeilijk te meten of sport een goede invloed heeft op de situatie in een land."