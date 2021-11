Knegt na straf snel uitgeschakeld op 1.500 meter in Hongarije

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerwedstrijden in Hongarije gestrand in de kwartfinales van de 1.500 meter. De Friese routinier kreeg een penalty tijdens zijn race en werd daardoor uitgeschakeld.

De 32-jarige Knegt kan dit seizoen nog niet echt overtuigen. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Peking kreeg hij tijdens de kwalificaties een straf op de 1.000 meter en kwam hij ten val op de 1.500 meter. In het Japanse Nagoya moest hij zich tevreden stellen met een vijfde plek op de 1.500 meter en winst in de B-finale op de 1.000 meter.