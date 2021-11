Oostenrijkse oud-kanselier Kurz kan worden vervolgd, immuniteit opgeheven

De Oostenrijkse oud-bondskanselier Sebastian Kurz is zijn juridische immuniteit kwijt, die hem als parlementariër tegen rechtsvervolging beschermde. Het parlement in Wenen heeft unaniem ingestemd met het opheffen van die status: ook Kurz zelf en zijn partijgenoten van de Österreichische Volkspartei (ÖVP) stemden voor.

Dat betekent dat het Openbaar Ministerie in Oostenrijk het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige bondskanselier kan voortzetten. De openbaar aanklager wil de 35-jarige Kurz vervolgen vanwege onder meer corruptie. Hij zou in 2016 overheidsgeld hebben gebruikt om peilingen in zijn voordeel te manipuleren. Daarna kwam hij aan de leiding te staan van de conservatieve ÖVP en werd hij bondskanselier.

Kort nadat bekend was geworden dat hij verdachte was, begin oktober, trad Kurz af. Wel leidt hij zijn partij nog in het parlement. Daarom was hij juridisch onschendbaar. Kurz had al aangegeven dat hij zou instemmen met het verzoek van justitie om die immuniteit op te heffen, naar eigen zeggen omdat hij dan snel zijn onschuld kan aantonen.

Ibiza-affaire

Er loopt ook nog een onderzoek naar een mogelijk onjuiste verklaring van Kurz in een zaak die bekend is komen te staan als de Ibiza-affaire. Die zaak, uit 2019, draait om een corruptieschandaal rond de rechts-populistische partij FPÖ, die toen met de ÖVP een coalitie vormde.

Kurz zou hebben gelogen tegen de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de corruptiezaak. Hij zou een valse verklaring hebben afgelegd over de benoeming van een van zijn vertrouwelingen als hoogste baas van een Oostenrijkse staatsonderneming.

Kurz zelf zegt dat hij in beide zaken niets verkeerds heeft gedaan. "En daarom hoop ik op een snel proces, een snelle procedure, een snelle beslissing, en de opheffing van de immuniteit is daarvoor de basis. En daarom ben ik blij dat dit deze dagen plaatsvindt", zei hij in aanloop naar het besluit.