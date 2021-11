Stijging van 17,50 euro: grootste energiebedrijf maakt tarieven 2022 bekend

Net als Vattenfall adviseert Den Herder consumenten om voorlopig niet van contract te veranderen. "Het is vrijwel voor alle klanten verstandig om te blijven zitten in hun bestaande contract, nieuwe prijzen zijn bijna altijd hoger dan de oude contracten. Verder adviseren we om goed naar je verbruik te kijken zodat je bij de jaarafrekening niet voor onaangename verrassingen komt te staan."

De tariefsverhoging is minder groot dan je op basis van vervijfvoudiging van de internationale gasprijs zou verwachten. Dat komt onder meer door de korting op de energiebelasting waar het kabinet 3 miljard euro voor heeft uitgetrokken. Zonder deze korting zou de prijs bij Essent met 55 euro per maand stijgen.

Essent, het energiebedrijf met de meeste klanten in Nederland, verwacht voor volgend jaar een stijging van de energierekening met 17,50 euro per maand. Die stijging geldt voor huishoudens met een gemiddeld verbruik en een flexibel tarief. Essent heeft de nieuwe tarieven vanavond bekend gemaakt. Eerder kwam Vattenfall met een verwachte stijging van 25 euro. Het derde grote energiebedrijf, Eneco, heeft de tarieven voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt.

De recordgasprijzen van de afgelopen maand hebben een aantal kleine energiebedrijven de kop gekost. De grote energiebedrijven maken zich daar nog geen zorgen over maar ook voor hen is de huidige situatie op de energiemarkt ongekend. "Het was spannend en het is ook nog steeds spannend. De prijzen gaan alle kanten op, het is een zeer volatiele markt. Dat betekent een behoorlijke uitdaging voor ons als bedrijf."

De prijs blijft stijgen, ziet Den Herder. "Er zijn een paar hele aantoonbare factoren die dat bepalen. De gaslevering vanuit Rusland lijkt onbetrouwbaarder dan gedacht, de ingebruikname van de gaspijpleiding Nord Stream 2 is uitgesteld en de voorspelling van het weer voor komende weken is ook vrij koud. Dat heeft allemaal invloed op de prijs."

Op de handelsvloer van het hoofdkantoor van Essent in den Bosch knipperen tientallen schermen met grafieken die inzicht geven in de toekomstige energieprijzen.

De klanten van Essent hebben of een vast contract - en dan merken ze helemaal niets van de prijsstijging - of een variabel tarief en dan horen ze in december wat dit voor hen betekent, op basis van hun geschatte verbruik. Essent hoopt op een zachte winter. Bij een koude winter gaan de klanten meer betalen omdat ze meer dan gemiddeld verbruiken.

Ook het energiebedrijf loopt een financieel risico bij een lange periode van extreem koud weer, vertelt Den Herder. "Dat betekent dat het verbruik per huishouden omhoog gaat en het kan zijn dat wij nog niet genoeg hebben ingekocht. Dan moeten wij bijkopen tegen de huidige prijzen en dat kan grote invloed hebben. Het kan zijn dat we daar bij extreme weersituaties toch last van zullen hebben."

De grote energiebedrijven denken dat zij door hun inkoopbeleid niet het risico lopen om echt in de financiële problemen te komen. In Nederland en andere Europese landen zijn inmiddels een aantal kleinere energiebedrijven failliet gegaan als gevolg van de hoge gasprijs. In die gevallen blijven de financiële gevolgen voor de klanten niet tot een paar tientjes beperkt. Zij moeten nieuwe dure contracten afsluiten op basis van de huidige hoge energieprijzen, in sommige gevallen betalen mensen dan meer dan het dubbele van hun oude tarief.

