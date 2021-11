Unilever verkoopt theetak voor 4,5 miljard euro

Unilever verkoopt zijn theedivisie aan de Luxemburgse durfinvesteerder CVC Capital Partners. Het levensmiddelenbedrijf krijgt er 4,5 miljard euro voor.

Onderdeel van de theetak zijn bekende merken als Lipton en Pukka. "We zijn trots op de plek die onze theedivisie heeft in onze bedrijfsgeschiedenis", zegt Unilever-topman Alan Jope. Lipton is al in handen van Unilever sinds begin jaren 70. De overname was destijds onderdeel van de groei die van Unilever een speler van wereldformaat maakte.

Zwarte thee

Unilever maakte vorig jaar al bekend mogelijk van de thee af te willen. De divisie bracht in dat jaar nog 2 miljard euro omzet op, maar de groei was eruit. "Jonge consumenten neigen meer naar lichtere thee, groene thee en kruidenthee", zei Jope vorig jaar. Unilever verkoopt juist veel zwarte thee. "De zwaardere zwarte thee wordt steeds minder populair, vooral in Noord-Amerika en Europa."

Voor de verkoop werden 34 theemerken met 11 fabrieken en 3 grote plantages ondergebracht in een apart bedrijf: ekaterra. Unilever houdt wel de belangen in ijsthee en theeactiviteiten in Nepal, Indonesië en India.

Rolly van Rappard

Door de verkoop komen de theemerken in handen van CVC Capital Partners, het grootste private equity-bedrijf van Europa. De investeringsmaatschappij werd in 1981 opgericht in Londen, maar is tegenwoordig gevestigd in Luxemburg. Een van de oprichters is de Nederlander Rolly van Rappard.

In Nederland was het bedrijf in het verleden eigenaar van bouwbedrijf VolkerWessels, beddenfabrikant Beter Bed en afvalverwerker Van Gansewinkel.

CVC kwam in september in opspraak vanwege investeringen in de Spaanse voetbalcompetitie La Liga. Dat was tegen het zere been van onder meer FC Barcelona en Real Madrid.