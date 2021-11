Bondsdag Duitsland stemt - na verhit debat - in met nieuwe coronawet

De Duitse Bondsdag heeft na een verhit debat ingestemd met een nieuwe coronawet. De wet is bepalend voor de coronamaatregelen die Duitsland komende winter kan nemen. Terwijl de besmettingscijfers nieuwe recordhoogtes bereiken, loopt de nu nog geldige noodwet die nodig is voor harde maatregelen in het hele land over een week af. De nieuwe wet is nog niet definitief door het parlement, want de Bondsraad, een soort Eerste Kamer, moet er morgen ook nog mee instemmen. Daar zitten mogelijk nog genoeg tegenstanders om de wet alsnog te blokkeren. 3G op werk en in ov De Bondsdag wil dat de huidige noodwet na een korte overgangsperiode afloopt en dat er nieuwe stappen voor in de plaats komen. De belangrijkste: mensen mogen alleen nog naar hun werk en het openbaar vervoer in als ze gevaccineerd, recent hersteld of getest zijn. Ook besluiten de deelstaten volgens de nieuwe wet straks weer zelf over de meest ingrijpende maatregelen. Nu kan een deelstaat bijvoorbeeld nog zonder het voor te leggen aan het eigen parlement een lockdown invoeren. Het was voldoende dat het nationale parlement daar met de tijdelijke noodwet toestemming voor had gegeven. Maar de meerderheid van het parlement vindt dat dit soort besluiten straks eerst weer door de parlementen van de deelstaten zelf goedgekeurd moeten worden, zoals in de Duitse democratie gebruikelijk is.

Na de stemming in de Bondsdag werd nog bekend dat de ministerpresidenten van alle deelstaten in een aparte zitting, samen met de huidige bondskanselier Merkel en de waarschijnlijk nieuwe bondskanselier Scholz, besloten hebben om een nieuw systeem voor maatregelen in te voeren. Dat systeem valt nog onder de huidige noodwet, en is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames. Vanaf 3 opnames per 100.000 inwoners in een week zullen ongevaccineerden die niet recent genezen zijn, geen toegang meer krijgen tot veel plekken (2G). Vanaf 6 opnames hebben genezenen en gevaccineerden bovendien nog een test nodig, en vanaf 9 gaat het hele scala aan beschikbare maatregelen in voor zolang de huidige noodwet die nog toestaan. In dit artikel van begin deze maand behandelen we vier vragen over 2G in Duitsland.