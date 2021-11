Bondsdag Duitsland stemt in met nieuwe coronawet

De Duitse Bondsdag heeft na een verhit debat ingestemd met een nieuwe coronawet. De wet is bepalend voor de coronamaatregelen die Duitsland komende winter kan nemen. Terwijl de besmettingscijfers nieuwe recordhoogtes bereiken, loopt de nu nog geldige noodwet die nodig is voor harde maatregelen in het hele land over een week af.

De nieuwe wet is nog niet definitief door het parlement, want de Bondsraad, een soort Eerste Kamer, moet er morgen ook nog mee instemmen. Daar zitten mogelijk nog genoeg tegenstanders om de wet alsnog te blokkeren.

3G op werk en in ov

De Bondsdag wil dat de huidige noodwet na een korte overgangsperiode afloopt en dat er nieuwe stappen voor in de plaats komen. De belangrijkste: mensen mogen alleen nog naar hun werk en het openbaar vervoer in als ze gevaccineerd, recent hersteld of getest zijn. Ook besluiten de deelstaten volgens de nieuwe wet straks weer zelf over de meest ingrijpende maatregelen.

Nu kan een deelstaat bijvoorbeeld nog zonder het voor te leggen aan het eigen parlement een lockdown invoeren. Het was voldoende dat het nationale parlement daar met de tijdelijke noodwet toestemming voor had gegeven. Maar de meerderheid van het parlement vindt dat dit soort besluiten straks eerst weer door de parlementen van de deelstaten zelf goedgekeurd moeten worden, zoals in de Duitse democratie gebruikelijk is.

Chaotische lappendeken

Een nadeel van die regionale aanpak is dat die de nu al onoverzichtelijke lappendeken aan regels en maatregelen in Duitsland, waarover veel geklaagd wordt, nog ingewikkelder kan maken. Daar tegenover staat dat lokale besluiten voorkomen dat hard wordt ingegrepen daar waar het niet nodig is. In sommige deelstaten grijpt het virus harder om zich heen dan in andere, en voorstanders wijzen er ook op dat de vrijheden van gevaccineerden niet moeten lijden onder de keuze van ongevaccineerden.

Verder zal met deze wet een algehele lockdown, een avondklok of bijvoorbeeld sluitingen van scholen en winkels voor zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden, niet meer mogelijk zijn. Wel kunnen deelstaten zelf besluiten om mensen die niet ingeënt of recent genezen zijn in bijvoorbeeld restaurants of bij bijeenkomsten de toegang te weigeren.

CDU: dit is onverantwoordelijk

Het plan leidde voorafgaand aan de stemming tot veel discussie in het parlement. Het is gesmeed door de sociaaldemocratische SDP, de Groenen en de FDP, die samen binnenkort de nieuwe regering hopen te vormen. De meeste van hun leden stemden dan ook voor.

Maar een groot deel van de christendemocraten (CDU/CSU) vindt het onverantwoordelijk om de huidige noodwet af te laten lopen nu het aantal besmettingen zo hard oploopt, omdat daardoor een harde maatregel als een algehele lockdown niet meer mogelijk is.

Volgens hun fractievoorzitter Thorsten Frei lopen de drie partijen voor het bestrijden van de pandemie in de verkeerde richting. "Draai u toch alstublieft om."

Saillant is dat er in Saksen een lockdown in de lucht hangt. Zou de nieuwe wet ingaan, dan zou die lockdown uiterlijk 15 december moeten stoppen, ook als het aantal besmettingen daar dan nog steeds hoog is. Daar brachten voorstanders van de nieuwe wet tegenin dat deelstaten er zelf meer nieuwe mogelijkheden voor beperkende maatregelen voor terug krijgen.

Morgen beslissende stemming

Morgen zal de Bondsraad de beslissende stem uitbrengen. In die raad zitten vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen. En anders dan in het nationale parlement, hebben de christendemocraten daar nog een stevige vinger in de pap. In tien van de zestien deelstaten zijn zij mede aan de macht. Dat kan nog voldoende zijn om de nieuwe wet alsnog tegen te houden.