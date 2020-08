Noodbevelen Utrecht en Amersfoort, weer vanwege onrust

In meerdere wijken in Utrecht zijn gisteravond noodbevelen afgekondigd. De gemeente zegt dat een groep jongeren in de buurt van de Marnixlaan in de wijk Zuilen en in de wijk Ondiep met vuurwerk gooit en dat er daarom een noodbevel geldt voor de hele omgeving. Volgens een woordvoerder van de politie is de Mobiele Eenheid ook ingezet.

Ook voor de wijk Hoograven geldt een noodbevel. Volgens de gemeente Utrecht wordt de politie bij de Heemstedelaan met stenen bekogeld.

'Grote wanordelijkheden' in Amersfoort

Eerder gisteravond werd in Amersfoort iemand aangehouden nadat burgemeester Bolsius een noodbevel had afgekondigd vanwege "grote wanordelijkheden". De gemeente meldt dat er in de buurt van het beeld van De Stier, net buiten het centrum, met vuurwerk werd gegooid.

Volgens een woordvoerder werden mensen op sociale media opgeroepen om te komen rellen. De jongeren die waren gekomen, vertrokken weer toen politie en ME arriveerden.

Eerder ook ongeregeldheden

In Utrecht was het afgelopen weekend ook onrustig. Zaterdag werden in de wijk Overvecht 25 personen aangehouden voor het gooien met stenen, vuurwerk en fietsdynamo's naar de politie. Dertien van hen hebben een gebiedsverbod gekregen.

Vrijdagavond en -nacht veroorzaakten zo'n 250 jongeren in de wijk Kanaleneiland onrust. Ze vernielden een winkelpui, sloopten bushokjes en staken een auto in brand. Vanwege de ongeregeldheden is waarnemend burgemeester Den Oudsten eerder teruggekomen van vakantie. Hij vindt dat de onrustmakers hard moeten worden aangepakt.

Een week geleden braken er in de Schilderswijk in Den Haag ook rellen uit toen een grote groep jongeren brandkranen opendraaide, vernielingen pleegde, brand stichtte en de politie bekogelde. Om dat de komende dagen te voorkomen, blijft de politie nadrukkelijk aanwezig in het centrum en de omgeving.