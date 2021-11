Ziekenhuizen schalen weer planbare zorg af, 'tas voor ziekenhuis staat al maanden klaar'

Een kwart van de Nederlandse operatiekamers is niet in gebruik vanwege de toename van coronapatiënten en het stijgende ziekteverzuim onder personeel, blijkt uit cijfers die de ziekenhuizen hebben gedeeld met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen schalen de zorg verder af om IC-capaciteit vrij te maken voor coronapatiënten. De gemiddelde operatiecapaciteit is 24 procent lager dan voor de coronapandemie, vorige week was dat nog 16 procent. Uit de cijfers blijkt verder dat 45 van de 73 ziekenhuizen niet alle planbare zorg kunnen leveren als gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten. Vorige week waren dat er nog 31. "De minst urgente zorg wordt als eerste afgeschaald", meldt de NZa. "Dat is op dit moment onvermijdelijk om de acute zorg, voor zowel corona- als niet-coronapatiënten, toegankelijk te houden." Voor twaalf ziekenhuizen geldt zelfs dat kritieke planbare zorg - zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om onnodige gezondheidsschade te voorkomen - niet of niet altijd kan worden geleverd. Dat zijn er drie meer dan vorige week. Bovendien geven 61 ziekenhuizen aan niet of nauwelijks inhaalzorg te leveren. Geen chirurgen beschikbaar Intussen wachten sommige mensen al maanden op een operatie. Soms is de operatie al meer dan eens uitgesteld. Door de oplopende coronacijfers verkeren velen nu opnieuw in onzekerheid: gaat hun operatie nog door? Een van hen is hartpatiënt Anja Schouten (78). Zij wacht sinds februari dit jaar op een operatie aan een hartklep, maar weet nog steeds niet wanneer ze aan de beurt komt. "In februari kreeg ik te horen dat het twee maanden kon duren. Sindsdien houden ze me regelmatig in de gaten met kleine onderzoekjes, maar er zijn geen chirurgen beschikbaar die me kunnen opereren. Zes weken geleden zei een arts dat het waarschijnlijk oktober zou worden, maar het is nu al november."

Quote Lopen, bukken, sjouwen: het is allemaal lastig voor me. Ik word liever vandaag dan morgen geopereerd. Anja Schouten (78)

Haar gezondheid wordt er niet beter op. "Ik merk dat mijn conditie achteruitgaat. Lopen, bukken, sjouwen: het is allemaal lastig voor me. Ik word liever vandaag dan morgen geopereerd." Ze heeft haar tas met spullen voor het ziekenhuis al maanden klaarstaan, voor het geval ze een telefoontje krijgt. "Ik heb de zomerkleding die ik had gepakt inmiddels moeten vervangen door winterkleding." Maanden aan bed gekluisterd Harry Zwart (57) wacht sinds begin juli op een operatie. Zwart kreeg een dwarslaesie na een auto-ongeluk in 1990 en is sindsdien vanaf zijn schouders verlamd. Ruim vier maanden geleden liep hij een doorligwond op aan zijn stuitje, waardoor hij maandenlang 24 uur per dag plat op bed moest liggen en niet in zijn rolstoel kon zitten. Een operatie kan normaal gesproken na drie à vier maanden plaatsvinden, maar door coronazorg had Zwart lang geen uitzicht op een plek. "Op de plaats waar ik aangemeld stond, in Utrecht, was een wachtlijst van een jaar. Toen heb ik gevraagd of ik ergens anders behandeld kon worden. Mijn wondverpleegkundige heeft toen rondgebeld en in het ziekenhuis in Beverwijk was er plek. Daar heb ik nu een afspraak staan voor 7 december."

Quote Weet je, we hebben gedaan wat we kunnen en hopen dat het voldoende is. Harry Zwart (57)