Verstappen: 'We zien bij Wolff en Mercedes nu de ware aard van het beestje'

Voor het eerst in de geschiedenis is de koningsklasse van de autosport neergestreken in Qatar, maar de Formule 1 bevindt zich in gedachten nog in Brazilië.

Verstappen beseft dat het uur U is aangebroken. Hij bevestigt dat zijn renstal een beetje geschrokken is van de grote stap voorwaarts die rivaal Mercedes lijkt te hebben gemaakt. "Het is duidelijk dat ze opeens een erg hoge topsnelheid hebben. Daar kijken we naar. Ook naar hun doorbuigende achtervleugel."

De wedstrijdleiding zag tijdens de race geen reden om in te grijpen. Toch is Verstappen niet verrast dat Mercedes de kwestie alsnog aankaart. "Ze hebben jarenlang gedomineerd. Nu gaat het om twee teams en twee coureurs. Vechten op en naast de baan is dan normaal. Zo gaan die dingen."

De 24-jarige Nederlander vindt niet dat hij zijn positie te fel verdedigde. "Ik zou het zo weer doen. We weten als coureurs precies wat we wel en niet kunnen in de auto. De banden waren behoorlijk versleten. We trapten allebei erg laat op de rem. Het was racen zoals het hoort."

Verstappen haalt zijn schouders op tijdens de persconferentie, waarin hij eindeloos aan de tand wordt gevoeld over de bijna-aanvaring en de nasleep. "Voor mij is het duidelijk. Ik hoef geen nieuwe beelden te zien. Ik reed in de auto en weet wat er gebeurde. Een geweldig gevecht waar ik van heb genoten."

Of Max wel of niet een straf krijgt? Daar ben ik niet mee bezig.

Verstappen verwacht geen straf en ook geen tik op de vingers. "Het was fair racen, dus ik denk niet dat dat gebeurt. En anders is het ook niet het einde van de wereld. Het lijkt me toch logisch dat zo'n inhaalmanoeuvre niet gemakkelijk is. Dat hoort niet als het gaat om de wereldtitel en zo ben ik ook niet. En als ik meer naar links had gestuurd was ik gespind."

Desgevraagd wil hij wel toegeven dat de houding van Mercedes-leider Toto Wolff, die eerder nog zei dat hij de titelstrijd wil winnen óp en niet naast de baan, hem stoort. "Je ziet nu wel de ware aard van het beestje. Dan laat je je wel kennen, maar het is niet mijn team. Ik ga me er niet druk om maken."

Red Bull Racing en Mercedes proberen elkaar voortdurend aan te vallen met verse munitie. De strijd verhardt. Verstappens team toog in Brazilië met een een karrenvracht documenten naar autosportfederatie FIA en slaagde in de missie om Hamiltons achtervleugel af te laten keuren.

Mercedes probeert nu terug te slaan en teambaas Wolff slaat oorlogstaal uit. "De tijd van diplomatie is voorbij. We trekken bij elk verdacht dingetje aan de bel."

Verstappen is niet bang dat de sensationele titelstrijd verandert in een moddergevecht, dat pas ná de laatste race door een jury moet worden beslist. "Ik verwacht niet dat het zo ver zal gaan, maar denk er niet zo veel aan. Ik heb er toch geen invloed op. Ik richt me op mijn werk en geniet van de duels."

"Het is een veel leuker seizoen dan bijvoorbeeld vorig jaar", vindt Verstappen. "Toen reed ik vaak derde in niemandsland en had ik niks te winnen of te verliezen. Nu moeten we de hele race vol gas. Het is voortdurend aanvallen of onder druk staan. Zo hoort het. Wat mij betreft volgend jaar met meer teams voorin."

Hamilton kijkt niet terug op incident

Hamilton heeft in Qatar weinig zin zijn licht te schijnen op Brazilië. "Ik heb gewonnen. Dat is de hoofdzaak en ik wil niet op alle incidenten terugblikken. Het was een erg moeilijk weekend, maar we hebben niet opgegeven. We scoorden een droomresultaat. Dikverdiend."

"Nu richt ik mijn energie op de volgende race. Ik hoop dat we de auto hier net zo goed kunnen afstellen als in Brazilië. Of Max wel of niet een straf krijgt? Daar ben ik niet mee bezig."