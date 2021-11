Kabinet wil dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod met Oud en Nieuw

Er komt dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw. Dat staat in een voorstel waar het demissionaire kabinet morgen een besluit over neemt. De coronasituatie geeft op dit moment geen aanleiding om net als vorig jaar de verkoop en het afsteken van vuurwerk te verbieden, vindt het kabinet. Gemeenten kunnen nog wel vuurwerkvrije gebieden aanwijzen of een verbod voor de hele gemeente uitvaardigen.

Het kabinet heeft eerder deze maand het OMT om advies gevraagd. Maar de experts kunnen geen uitspraak doen over het al dan niet instellen van een vuurwerkverbod, lieten ze weten. Of het nodig is om de zorg te ontlasten zou onderzocht moeten worden en het OMT beschikt niet over de relevante gegevens. Daarmee ziet het kabinet geen basis voor een verbod.

Het verbod van vorig jaar kwam er wel omdat de druk op de zorg niet nog meer moest oplopen. De ziekenhuizen en huisartsen konden de meer dan duizend gewonden die normaal gesproken vallen tijdens een jaarwisseling door vuurwerk er niet bij hebben, was de redenering. Het verbod was een succes: er kwamen nog maar 108 vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen en 275 bij de huisartsenposten.

Geen grote belasting van de zorg

Burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, riep direct na de jaarwisseling het kabinet op om ook dit jaar een verbod in te stellen. Ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer ijveren daarvoor.

Toch zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, afgelopen maandag in de briefing voor Kamerleden dat de vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg. Het gaat om beperkte aantallen en meestal verblijven ze maar kort in het ziekenhuis. Hij maakt zich meer zorgen over nieuwe besmettingen als mensen op Oudejaarsavond in grote groepen bij elkaar komen.

Vuurwerkshows afgelast

Amsterdam heeft al aangekondigd dat daar ook komende jaarwisseling een vuurwerkverbod geldt. In plaats daarvan zouden er op verschillende plekken in de stad vuurwerkshows worden gehouden, maar die zijn vanwege de oplopende besmettingen al weer afgeblazen.

Ook in Rotterdam, de eerste stad die een lokaal vuurwerkverbod afkondigde, gaan de professionele vuurwerkshows niet door.