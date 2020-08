Internazionale walst over Sjachtar heen en is Europa League-finalist

Internazionale heeft in navolging van Sevilla de finale van de Europa League gehaald. De Italianen waren in Düsseldorf in de halve finale veel te sterk voor Sjachtar Donetsk: 5-0.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat Inter weer in de eindstrijd van een Europees clubtoernooi staat. De club won toen, met Wesley Sneijder in de gelederen, de Champions League.

Basisplaats De Vrij

Met Stefan de Vrij in het centrum van de defensie had Internazionale veelal het initiatief, zonder overigens veel grote kansen te creëren.

Na negentien minuten was het al raak voor de nummer twee van de Serie A. Nicolo Barella onderschepte een zwakke uittrap van Sjachtar-keeper Andrij Pjatov en vond vervolgens het hoofd van Lautaro Martínez, die knap raak kopte.

Na rust maakte Danilo D'Ambrosio in de 64ste minuut de 2-0 uit een corner, waarna Sjachtar het hoofd in de schoot legde. Inter ging vervolgens vrolijk door met scoren.