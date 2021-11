Zaak vermiste tennisser Peng Shuai 'niet ongewoon in China'

De Chinese tennisster Peng Shuai is al weken niet meer in het openbaar verschenen, sinds ze begin november de voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik betichtte. Ze is niet het eerste bekende gezicht waarbij dat gebeurt in China. "Het is niet ongewoon dat prominenten tijdelijk van het toneel verdwijnen in China", zegt Ties Dams van onderzoeksinstituut Clingendael. "De Communistische Partij geeft hiermee een duidelijk signaal af: iedereen kan aangepakt worden." Gisteren verscheen via Chinese staatsmedia een schriftelijke verklaring waarin Peng zou schrijven dat "verhalen over het seksueel misbruik niet kloppen". De vraag is in hoeverre deze verklaring echt van de toptennisser afkomstig is. De internationale tennisbond WTA gelooft namelijk van niet. "Ik kan moeilijk geloven dat Peng Shuai de e-mail heeft geschreven die we hebben gekregen", zei Steve Simon, de voorzitter van de profbond voor tennissters, in een reactie. De verklaring die van Peng afkomstig zou zijn:

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021

Tennissers als Naomi Osaka en Novak Djokovic maken zich ook zorgen; Osaka zegt in shock te zijn en Djokovic hoopt dat de winnares van het dubbelspel van Wimbledon in 2013 en het dubbelspel op Roland Garros in 2014, snel weer gevonden wordt. De zaak van Peng is niet de eerste metoo-zaak in China; recentelijk is een zaak voorgekomen van een voormalig stagiair van staatsomroep CCTV tegen een bekende presentator. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat er te weinig bewijs was; de stagiair had een video moeten aanleveren of audio moeten laten horen van de strafbare feiten. Maar dat is er in de meeste gevallen niet. Ook Peng heeft geen bewijsmateriaal, verklaarde ze toen ze haar beschuldigingen uitte. "Er is geen geluidsopname, geen video-opname, alleen mijn vreselijke, maar zeer echte ervaring."

Duiding van correspondent Sjoerd den Daas: "De Chinese autoriteiten zeggen niets over de zaak, omdat het enorm gevoelig is voor China. Zhang Gaoli hoorde tot 2018 bij de machtigste mannen van China. Hij zat altijd op hetzelfde rijtje als partijbaas Xi Jinping. Dit raakt de partij in het hart. Op Weibo, de Chinese Twitter-variant, is alles wat refereert aan Peng Shuai gecensureerd. De zoekterm levert alleen nog een paar foto's op uit 2020. Het kan zijn dat Peng Shuai thuis zit in Peking en dat haar gevraagd is om even onder te duiken. Je hoopt in ieder geval dat het goed met haar gaat aflopen."