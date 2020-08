Slob richt coördinatieteam voor ventilatie op scholen op

Minister Slob heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van dit Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen wordt Doekle Trepstra.

De leden van het team gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen.

In het onderwijs bestaan grote zorgen over de ventilatie. Veel docenten denken dat coronabesmetting kan ontstaan door aerosolen (kleine ademdruppeltjes) in afgesloten ruimtes. Omdat de ventilatie op school vaak belabberd is, zou dat tot een groot besmettingsrisico leiden.

Slob benadrukt dat het volgens het RIVM nog onduidelijk is of aerosolen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van corona. Ook wijst Slob erop dat ventilatiesystemen volgens het instituut geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie.

Volgens Slot voldoen het overgrote deel van de scholen al aan de normen voor ventilatie.

Maandag gingen in de regio Noord de scholen weer open. Dat vereiste nogal wat aanpassingen, zoals op het Roelof van Echten College in Hoogeveen: