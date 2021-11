Zverev klopt Hurkacz en treft Djokovic in halve eindstrijd ATP Finals

Alexander Zverev is bij de ATP Finals in Turijn dankzij een zege op Hubert Hurkacz doorgedrongen tot de halve eindstrijd. De Duitse toernooiwinnaar van 2018 schoof de Pool met 6-2, 6-4 aan de kant.

Hurkacz moest na een vrijwel vlekkeloos optreden van Zverev in de eerste set uit een ander vaatje tappen om nog kans te maken op de winst. De Poolse nummer negen van de wereld besloot in de baan te gaan staan bij elke tweede opslag van de olympisch kampioen. Daar had hij soms succes mee, maar net als in de eerste set bleven breekkansen uit.

Hurkacz pakte, na te zijn gebroken in de negende game, wel de eerste twee punten in de opslaggame van Zverev. Maar de 24-jarige Duitser werkte zich serverend uit de nesten.

Zverev nu tegen Djokovic

Zverev plaatst zich samen met Daniil Medvedev uit de zogeheten groene groep voor de halve finales. De Duitser stuit in de halve eindstrijd op Novak Djokovic, de winnaar van de rode groep. De tegenstander van Medvedev is nog niet bekend.

Novak Djokovic plaatste zich voor de halve finales na een zege op Andrej Roeblev.