Openbaar Ministerie vervolgt Promes voor poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om Quincy Promes te vervolgen voor poging tot doodslag. De 29-jarige voetballer van Spartak Moskou wordt ervan verdacht vorig jaar juli op een familiefeest in Abcoude een neef in de knie te hebben gestoken.

De Amsterdammer, die eind vorig jaar als speler van Ajax een paar dagen in de cel zat als verdachte, heeft altijd ontkend. Volgens zijn advocaat was hij op het moment van het incident zelfs niet eens ter plaatse. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

Op het toebrengen van messteken staat een celstraf van 24 tot 42 maanden. Als poging tot doodslag door de rechtbank niet kan worden bewezen, kan Promes ook nog worden veroordeeld voor zware mishandeling.

Fors knieletsel

Hoewel de steekpartij in juli plaatsvond, deed de neef, die in het bijzijn van diverse getuigen na een schermutseling net onder de knieschijf gestoken is, pas later in het jaar aangifte. Het slachtoffer heeft aan het incident fors knieletsel opgelopen.