Evenepoel monter vanuit Belgisch ziekenhuis: 'Kijk uit naar volgend seizoen'

Wielrenner Remco Evenepoel, die zaterdag zwaar ten val kwam in de Ronde van Lombardije, maakt het naar omstandigheden goed. Dat laat hij vanuit een Belgisch ziekenhuis weten. Evenepoel verloor in een afdaling de macht over het stuur en vloog over een muurtje een zes meter diep ravijn in. Daarbij liep hij een gebroken bekken en gekneusde longen op.

"Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen na de crash", zegt Evenepoel. "Ook alle fans die mij steunen, dat helpt me op een positieve manier. Mijn seizoen zit er helaas op en ik zal alle tijd nemen voor het herstel. Ik kijk uit naar volgend seizoen en zal er alles aan doen om sterker dan ooit terug te komen."