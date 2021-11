PEC stelt Dick Schreuder aan als opvolger opgestapte trainer Langeler

Dick Schreuder is per direct aangesteld als nieuwe trainer van PEC Zwolle. De 50-jarige Barnevelder is de opvolger van de dinsdag opgestapte Art Langeler, die geen heil zag in een langer verblijf bij de hekkensluiter van de eredivisie.

Schreuder, die voor anderhalf jaar heeft getekend bij PEC, komt over van Vitesse. In Arnhem was hij sinds afgelopen zomer de assistent van hoofdcoach Thomas Letsch.

Oud-voetballer

Schreuder voetbalde in de jeugd bij eerst Feyenoord en daarna PSV, maar kwam in Eindhoven uiteindelijk niet verder dan vier wedstrijden in het eerste. Later kwam de middenvelder uit voor onder andere Sparta, FC Groningen, RKC Waalwijk, Helmond Sport en Go Ahead Eagles.

Zijn eerste schreden in het trainersvak zette hij in 2007 bij SDV Barneveld. In 2019 trad hij als assistent-trainer van zijn jongere broer Alfred in dienst van Bundesliga-club Hoffenheim.

Zondag naar Rotterdam

Schreuder leidt vrijdag al de training in Zwolle. Komende zondag wacht zijn nieuwe ploeg een bezoek aan Feyenoord.