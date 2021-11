Na veertien jaar keert Elia officieel terug bij ADO Den Haag: 'Voelt vertrouwd'

Eljero Elia kan na veertien jaar weer wedstrijden gaan spelen voor ADO Den Haag. De 34-jarige aanvaller trainde al twee maanden mee bij de eerstedivisieclub waar hij in 2004 zijn profcarrière begon. Nu heeft hij er ook een contract getekend. Elia speelde vorig seizoen bij FC Utrecht, maar daar kwam hij in een (persoonlijk) bewogen jaar niet helemaal uit de verf. Zijn contract werd in de zomer ontbonden. In eerste instantie lukte het ADO niet om Elia officieel vast te leggen; vanwege de slechte financiële situatie bij de club was het niet mogelijk om spelers toe te voegen aan de selectie. Nu is het toch gelukt om de 30-voudig international speelgerechtigd te krijgen.

💪 Eljero Elia keert officieel terug op het oude nest!



Lees meer op de website 👇 — ADO Den Haag (@ADODenHaag) November 18, 2021

Begin deze maand werd bekend dat de Haagse club wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings. Zodra het overnametraject helemaal is afgerond, gaat ADO opnieuw in gesprek met Elia om over de toekomst te praten. Vertrouwd "Vanaf het moment dat ik ben aangesloten op het trainingsveld, voelt het vertrouwd om weer terug te zijn bij de club", laat Elia op de website van ADO weten. "Ik heb de afgelopen twee maanden gewerkt aan mijn fitheid en ik hoop nu ook in de wedstrijden iets toe te kunnen voegen."

2005: Elia (r) in het shirt van ADO in duel met Klaas-Jan Huntelaar - ANP