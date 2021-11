NCTV treft schikking met imam die als radicaal werd bestempeld

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verwijdert het dossier over imam Youssef Arkhouch en betaalt hem een schadevergoeding. Zijn advocaat meldt dat de partijen een schikking hebben getroffen.

Arkhouch procedeert al sinds 2019 tegen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en de NCTV. Marcouch omschreef Arkhouch op basis van NCTV-informatie als radicaal en iemand die aanzet tot haat en geweld. Daardoor liep de imam een baan mis bij de Arnhemse Al Fath-moskee.

Marcouch had een beroep op het bestuur gedaan om hem niet aan te nemen. Ook andere moskeeën en gemeenten werden gewaarschuwd dat Arkhouch gevaarlijk was, stelde de imam. Het wordt de twintig gemeenten en instanties waarmee de NCTV-informatie is gedeeld nu opgedragen om het dossier te vernietigen.

Selectief knip- en plakwerk

De schikking met de NCTV komt vlak voordat de afdeling bestuursrecht van de Raad van State zich over de zaak buigt. Arkhouch heeft eindelijk zijn dossier kunnen inzien, vertelt hij in het AD. Daarin zijn ook posts op sociale media van Arkhouch opgenomen: "Op Facebook deed ik een smeekbede voor moslims. Dan staat erbij: is hij vijandig over andersdenkenden? Maar ik heb ook smeekbeden gedaan voor niet-moslims, dat staat er niet. Het is selectief knip- en plakwerk."

De voorzieningenrechter besloot eerder dat burgemeester Marcouch zijn uitspraken moest rectificeren. Arkhouch noemt zichzelf "weliswaar [...] zelf ook salafist, maar alleen in religieus opzicht als iemand met een sterke geloofsovertuiging die recht in de leer is". Van extreme uitspraken of denkbeelden was niets gebleken, vond de rechter. Tegen Marcouch loopt nog steeds een procedure.

NRC onthulde eerder dit jaar dat de NCTV zonder juridische basis in het geheim privacygevoelige informatie over burgers verzamelde. Er werden onder meer politieke campagneleiders en religieuze leiders met nepaccounts op sociale media gevolgd. Die informatie werd vervolgens gedeeld met de AIVD, de politie en gemeenten. Minister Grapperhaus van Justitie heeft vervolgens een wetsvoorstel ingediend om de praktijken van de NCTV juridisch beter te regelen. Pas als er een nieuw kabinet is, zal de Kamer zich daarover buigen.

Naam gezuiverd

Arkhouch' advocaat is blij met de schikking, zegt hij in een verklaring: "Ik vind deze schikking chic. De procedures die wij tegen de NCTV hebben gevoerd waren noodzakelijk om het gelijk van Arkhouch te bewijzen."

Ook Arkhouch zelf reageert verheugd: "Mijn naam is nu gezuiverd. Ik vind het belangrijk dat Nederlandse moslims inzien dat de overheid niet heilig is en ook grove fouten kan maken. Door een kritische houding aan te nemen, geen angst te hebben voor de overheid, kunnen we misstanden aan de kaak stellen en de overheid corrigeren."