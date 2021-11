Lavreysen schrikt van opstappen Haak: 'Hij was de beste coach voor mij'

Als een donderslag bij heldere hemel. Zo kwam het nieuws over het stoppen van bondscoach Hugo Haak binnen bij Harrie Lavreysen. "Dit is een schok, zeker. Ik vind het lastig dat het nu ophoudt."

De band tussen Lavreysen en de bondscoach is innig. Het was Haak die Lavreysen opving toen hij de overstap maakte van het bmx'en naar de wielerbaan. "Hij heeft ontzettend veel voor mij betekend."

"Op wedstrijddagen was hij voor mij de beste coach die er was. Ik had heel veel vertrouwen in hem, kon altijd bij hem terecht. Als ik een knikje van hem kreeg, wist ik precies wat het betekende. Ik ga hem missen."

Lavreysen verwoordt de stemming die binnen het hele team heerst. De eerste reactie toen het nieuws over het stoppen van Haak bekend werd gemaakt? Stilte.