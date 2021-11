Dode, zieken door legionella-uitbraak Schijndel, fonteinen uitgezet in centrum

Van één bewoner van Laverhof is de testuitslag nog niet bekend. De organisatie laat weten preventieve maatregelen genomen te hebben. "Zo hebben wij watermonsters genomen, zijn de douchekoppen van een legionellafilter voorzien en worden leidingen chemisch gereinigd." De zorgorganisatie benadrukt dat Laverhof niet de besmettingsbron is.

Een deel van de besmette personen woont in instellingen van zorgorganisatie Laverhof, in het centrum van Schijndel. De organisatie maakt bekend dat daar bij drie personen een legionellabesmetting is vastgesteld.

De GGD vermoedt dat de bron in de open lucht te vinden is. De fonteinen in het centrum van Schijndel zijn daarom uitgezet. Het inademen van de legionellabacterie kan gebeuren via kleine waterdruppeltjes of deeltjes tuinaarde.

Alle besmette personen wonen in Schijndel en zijn tussen de 60 en 90 jaar, laat de gemeente weten. De bron van de infectie is nog niet gevonden. Daar wordt naar gezocht.

In Schijndel is na een legionella-uitbraak iemand overleden en zijn meer dan tien mensen ziek geworden. De meesten van hen liggen in het ziekenhuis.

De GGD zegt dat het uitzonderlijk is dat er in deze tijd van het jaar een legionella-uitbraak is. "Normaliter zien we dit soort meldingen meestal van juli tot september, maar begin deze week was er een opvallende hoeveelheid meldingen uit Schijndel", vertelt arts infectieziektebestrijding Ariene Rietveld van GGD Hart voor Brabant, in een persgesprek. "Normaal hebben we zo rond de zestig meldingen per jaar in ons hele gebied. Dan is meer dan tien meldingen in een gemeente bijzonder veel."

Ook het RIVM benadrukt dat een uitbraak als deze uitzonderlijk is. "Uitbraken van deze orde zien we niet vaak in Nederland", zegt RIVM-epidemioloog Petra Brandsema. "Een soortgelijke grotere uitbraak was in 2006 in Amsterdam met een natte koeltoren, een systeem dat gebruikt wordt voor koeling waarbij water wordt verneveld."

"Maar ieder jaar komt er ergens in Europa wel een uitbraak van deze orde voor. Het zorgelijke nu is dat we de bron nog niet kennen."

Westfriese Flora

In Nederland zijn er vaker legionella-uitbraken geweest. De grootste was die van ruim twintig jaar geleden in Bovenkarspel tijdens de Westfriese Flora. In 1999 overleden 32 mensen en raakten 206 mensen ernstig ziek als gevolg van de bacterie. Die was ontstaan in een van de hallen waar een bubbelbad stond dat gevuld was met een brandslang die lang niet werd gebruikt.

In 2018 was er een recordaantal mensen met legionella in Nederland: 561 raakten besmet, 31 van hen overleden. Dat aantal is bijna twee keer zoveel als vijf jaar eerder.