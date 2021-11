Dode en ruim tien zieken door legionella-uitbraak in Schijndel

In Schijndel is na een legionella-uitbraak iemand overleden en zijn meer dan tien mensen ziek geworden. De meeste van hen liggen in het ziekenhuis.

Alle besmette personen wonen in Schijndel en zijn tussen de 60 en 90 jaar, laat de gemeente weten. De bron van de infectie is nog niet gevonden. Daar wordt naar gezocht.

De GGD vermoedt dat de bron in de open lucht te vinden is. De fonteinen in het centrum van Schijndel zijn daarom uitgezet. Het inademen van de legionellabacterie kan gebeuren via kleine waterdruppeltjes of deeltjes tuinaarde.

'Topje van de ijsberg'

Volgens de GGD is dit het "topje van de ijsberg" en komen er elke dag nieuwe besmettingen bij. Onderzoek bij twee verzorgingshuizen waar een aantal zieken woont, heeft niets opgeleverd.

De GGD zegt dat het uitzonderlijk is dat er in deze tijd van het jaar een legionella-uitbraak is. "Normaliter zien we dit soort meldingen meestal van juli tot september, maar begin deze week was er een opvallende hoeveelheid meldingen uit Schijndel", vertelt Ariene Rietveld, arts infectieziekten aan het Eindhovens Dagblad.

De legionellabacterie groeit in water en kan gevaarlijk zijn bij temperaturen van 20 tot 50 graden. het kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. Een legionella-infectie wordt door artsen als ernstig omschreven. De kans op overlijden van een zieke ligt tussen de 5 en 25 procent.