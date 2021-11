Sportschoolketens halen zonnebanken weg na oproep dermatologen

Twee grote ketens van sportscholen gaan de zonnebanken uit hun vestigingen weghalen. Het besluit van Basic-Fit en Fit For Free komt na een oproep van dermatologen en huidkankerpatiënten gisteren. Zij vinden dat zonnebanken niet in sportscholen passen, omdat de uv-straling ervan huidkanker kan veroorzaken.

Fit For Free stopt maandag met het aanbieden van zonnebanken. "Onze sportscholen staan voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. We nemen deze oproep dan ook serieus", zegt directeur Bram van Dijk tegen persbureau ANP.

Basic-Fit heeft zonnebanken in ongeveer vijftien van de ruim tweehonderd filialen in Nederland. Die worden zo snel mogelijk verwijderd.

Eigen verantwoordelijkheid

Branchevereniging NL Actief was verrast door de oproep. Zo'n 30 procent van de leden heeft zonnebanken, zegt directeur Ronald Wouters. "Consumenten hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar we lopen niet weg voor onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. We staan voor gezondheid en vitaliteit."

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) stelt dat ruim de helft van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland huidkanker heeft. Jaarlijks gaat het om 70.000 nieuwe gevallen.