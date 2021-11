Meer skeletten gevonden onder Nieuwe Kerk in Delft dan verwacht

Bij een opgraving in de Nieuwe Kerk in Delft zijn 432 skeletten en 180 zogenoemde knekelkuilen gevonden. Dat zijn er veel meer dan archeologen van tevoren hadden verwacht. Het archeologisch onderzoek in de kerk wordt gedaan vanwege de uitbreiding van de grafkelder van de koninklijke familie.

Zo'n vier maanden hebben archeologen onderzoek gedaan in de bodem onder de kerk. Daarbij vonden ze zowel intacte skeletten als knekelkuilen; plekken waar vaak meerdere mensen bij elkaar werden begraven. Begin september stond de teller nog op zo'n 200 skeletten, dat is in de laatste weken van het onderzoek dus verdubbeld.

"Ik was zelf al heel tevreden geweest met 250 skeletresten, maar het waren er toch veel meer", zegt projectleider Gavin Williams tegen Omroep West. Alle vondsten worden nu onderzocht, in de hoop de doden die onder de kerk lagen een naam te kunnen geven. "De archieven in Delft zijn goed bewaard. Dat is mooi, want dan kunnen we hopelijk namen aan de skeletten koppelen."

De botten die zijn gevonden in de knekelkuilen worden herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats.

Ziektes en voedselpatronen

Naast het achterhalen van de identiteit, buigen de onderzoekers zich de komende tijd ook over de botten zelf. "De skeletten waren heel vuil, die hebben we eerst gereinigd en nu beginnen we met het analyseren van de vondsten. Zo kunnen de menselijke resten ons meer vertellen over ziekte, gezondheid, leeftijd en het voedselpatroon van de overledenen", zegt Williams.

Het onderzoek is naar verwachting over twee jaar afgerond. Alle menselijke resten worden dan opgeslagen in een archeologisch depot. "De technieken en de mogelijkheden om onderzoek te doen veranderen heel snel en door de vondsten te bewaren, kunnen we ook in de toekomst meer onderzoek doen."

Eind juli sprak de NOS al met Steven Jongma, de stadsarcheoloog van Delft, over de opgravingen: