De uitzending van 18 november

Zorgen over besmettingen onder kinderen? De Gezondheidsraad buigt zich over de vraag of ook kinderen onder de 12 jaar een coronaprik moeten krijgen. Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en opvallend genoeg grijpt het virus vooral bij kinderen om zich heen. Veel scholen moesten daarom al noodgedwongen de deuren sluiten. Zijn de oplopende besmettingen reden tot zorg?

Boeren vrezen onteigening De formerende partijen zoeken een oplossing voor het stikstofprobleem, en die is voornamelijk te vinden bij de intensieve veehouderij. Voor 'boerenpartij' CDA was gedwongen onteigening van landbouwgrond lange tijd onbespreekbaar. Inmiddels sluit de partij dat niet helemaal meer uit. Voor het boerenbedrijf van de familie Hogendoorn in de Krimpenerwaard is onteigening inmiddels een feit. "Als dit de trend wordt, dan voorspel ik veel onrust en veel verdriet in boerengezinnen."