Proces begonnen tegen hulpverleners op Lesbos, ook een Nederlander

In Griekenland begint vandaag het proces tegen 24 hulpverleners, onder wie ook een Nederlander. De reddingswerkers haalden bij Lesbos bootvluchtelingen uit zee. Justitie in Griekenland beschuldigt ze van mensensmokkel, spionage en deelname aan een criminele organisatie.

Een van hen is Pieter Wittenberg. De Nederlander van 74 werd drie jaar geleden aangeklaagd, nadat hij in 2016 en 2017 vluchtelingen had geholpen. Hij bestuurde een boot die vluchtelingen de weg wees. Ook deelde hij zwemvesten uit.

Niet alle 24 hulpverleners zijn bij de rechtszaak op Lesbos aanwezig. De meesten worden vertegenwoordigd door advocaten. Die maken zich zorgen dat het proces niet eerlijk verloopt en willen dat internationale waarnemers alles kunnen volgen.

Kustwacht afgeluisterd

Vandaag wordt de beschuldiging van spionage behandeld in de rechtbank. Volgens correspondent Conny Keessen worden de hulpverleners ervan verdacht dat ze radiofrequenties van de Griekse kustwacht hebben afgeluisterd. "Dat zijn onder de wet overtredingen waar je maximaal 8 jaar voor kunt krijgen. Voor andere aanklachten staat een straf van maximaal 25 jaar", vertelde Keessen in het NOS Radio 1 Journaal vanochtend.

De rechtszaak wordt gezien als afschrikmiddel voor hulporganisaties die migranten in Griekenland helpen. Voor het gerechtsgebouw op Lesbos werd geprotesteerd. Zo droegen activisten spandoeken met de tekst: "Levens redden is geen misdaad."