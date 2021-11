Formatieonderhandelaars willen vandaag en morgen grote stappen maken

In de formatie zullen de komende dagen een aantal grote stappen worden genomen, verwachten informateur Koolmees en een aantal onderhandelaars. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben zich weer teruggetrokken op Landgoed Zwaluwenberg in Hilversum en gingen daar vanmorgen optimistisch naar binnen.

Informateur Koolmees heeft zich voorgenomen om in de nieuwe ronde "besluiten te nemen". "We zijn een tijdje bezig, een aantal weken, en we hebben alle onderwerpen al langs gehad. Dus we moeten toch wel keuzes gaan maken." Op de vraag of er nog zwaar onderhandeld moet worden, zegt hij: "Ja, dat denk ik wel, ja."

D66-secondant Jetten zegt dat "we hebben besloten om de komende dagen een aantal grote knopen door te hakken". Hij wil niet zeggen over welke thema's het gaat, maar heeft voor de zekerheid zijn trui met de opdruk 'klimaatdrammer' aangedaan. "Het klimaat is een belangrijk thema en wat mij betreft gaat het daar elke dag over."

Niet met de trein

ChristenUnie-leider Segers is met de auto naar de Zwaluwenberg gekomen. Hij is een fervent treinreiziger en gisteren werd bekend dat hij een formatiestuk van VVD en CDA in de trein had laten liggen. Hij zegt dat hij hier geen gewoonte van wil maken, maar het incident maakt de onderhandelingen volgens hem niet lastiger. Toen er eenmaal vier partijen aan tafel zaten "zijn we echt overnieuw begonnen", zegt hij.

Ook de ChristenUnie is van plan om vandaag en morgen knopen door te hakken. Hij zegt dat het proces inmiddels zo ver is dat "op de grote thema's duidelijk is, wie hoeveel water bij de wijn doet." Segers beaamt dat hij wat zijn partij betreft liever met meer wijn dan water naar buiten komt. "Maar bij christenen kan water ook nog wel eens wijn worden", grapt hij.

CDA-leider Hoekstra zegt "optimistisch" naar binnen te gaan. Hij wil verder niet ingaan op de voortgang. Ook VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag willen niks zeggen. "Er is een akkoord als er een akkoord is."